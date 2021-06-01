Koronavirüs vaka sayısında düşüş devam ediyor. Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi. Test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516, vefat sayısı 47 bin 656 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Test sayısı 54 milyon 139 bin 309'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404, vefat sayısı 47 bin 527 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı.

Erdoğan, haziran boyunca sokağa çıkma sınırlamalarının akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacağını bildirdi.

Bu kısıtlama sürelerinin ve günlerinin, temmuz ayında, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada katedilen mesafeye göre yeniden belirleneceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, belirlenen kurallara göre, masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar da paket servisini sürdürebilecektir. Bu mekanlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecektir. Diğer iş yerlerinin, pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecektir.

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecektir. Üniversiteler, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır. Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da haziranın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir."

Erdoğan, kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulamasının, yeni bir düzenlemeye kadar devam edeceğini açıkladı.

Haziran ayını bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacaklarını belirten Erdoğan, "BioNTech, Sinovac ve Sputnik-V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık halindeyiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın itibarıyla ilkokul öğrencileri, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağını bildirdi.