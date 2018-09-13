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1'inci gün heyecanı Özlem Süer'le sona erdi

Özlem Süer, İlkbahar Yaz 2019 koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında Zorlu PSM’de gerçekleştirdiği defileyle tanıttı. Podyumda Özge Ulusoy, Begüm Kütük gibi ünlü isimlerin yürüdüğü açılış gala defilesini üstlenen tasarımcı, koleksiyonunda iyileştirici enerjinin gücünden yola çıkıyor

13.09.2018 - 08:22 | Güncelleme:

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, çağın en önemli konusu olan “doğanın iyileştirici gücünü” inceleyen tasarımlar, kullanılan renk, desenler ve inovatif kalıplar, hi-tech kumaşlarla birleşerek zamanımızın hızına ve görsellik üstünlüğüne de gönderme yapıyor. Voonka markasının koleksiyon temasıyla rasyonel bir uyum yakalayan, doğal döngüyü temsil eden görselleri defilede Özlem Süer tasarımlarıyla hayat buldu.

Özlem Süer yeni koleksiyonu ile ilgili olarak “Modanın çoklu sanatsal kimliğine yine performatif bir şekilde yaklaşacak performansımızda doğallığa, çoklu uyuma, farklı kimliklerin bir araya gelerek oluşturduğu iyileştiren çoğulluğa değindik…“ diye konuştu.

Defileye, Erdil Yaşaroğlu, Birce Akalay, Burcu Güneş, Ayşegül Aldinç, Ayşe Tolga, Dilara Koçak, Özlem Güsar, Etel Baler, Çiğdem-Atasay Kamer, Simay Uras, Ayşegül Çoruhlu, Leven Erden, Nevşah Fidan, Jaklin Güner, Necdet Ayaydın, Füsun Kuran, Gülay Kamaz, Erkan Özerman, Aslı Ekşioğlu, Cem Altan gibi bir çok ünlü isim katıldı.

BİRCE AKALAY: SAÇLARI KESTİRMEK ZOR OLMADI

Geceye katılan Birce Akalay, Özlem Süer imzalı kıyafetiyle dikkat çekti. Yeni dizisi 'Ağlama Anne’nin çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Birce Akalay, “Yaşanmış gerçek zor bir hikaye bizimkisi. Ağır bir dramı işliyoruz. Çok çalışıyoruz. Umarım seyirci beğenir” şeklinde konuştu. Kısa saç modelini sevdiğini ifade eden Akalay, “Saçları kesmek zor olmadı. Bir süre daha böyle kalmayı düşünüyorum” dedi.

BEGÜM KÜTÜK: ZOR GÜNLER GEÇİRDİK

Özlem Süer defilesinde podyuma çıkan oyuncu Begüm Kütük çok heyecanlandığını söyledi. Eşi Erdil Yaşaroğlu’nun övgü dolu sözler sarf ettiği Begüm Kütük, “Zor günler geçirdik. Burası bize biraz moral oldu. Sadece bir kez yürüdüm. Çok az kaldım” diyerek şikayet etti.

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