1. Lig'de heyecan başlıyor!
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu, 8 Ağustos Cuma günü başlayacak.
Ligin ilk mücadelesinde Eminevim Ümraniyespor, Manisa FK'yi ağırlayacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maç programı şöyle:
8 Ağustos Cuma
21.30 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
9 Ağustos Cumartesi
19.00 Erzurumspor FK-Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 İstanbulspor-Serikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer (Iğdır Şehir)
21.30 Atakaş Hatayspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Mersin)
10 Ağustos Pazar
16.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Boluspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Atatürk Olimpiyat)
21.30 Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)
21.30 Bodrum FK-Pendikspor (Bodrum İlçe)
11 Ağustos Pazartesi
21.30 Esenler Erokspor-Adana Demirspor (Esenler Erokspor)