1. Lig'de play-off maçlarının hakemleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan Play-off maçlarının hakemleri açıklandı. Bodrum FK-Boluspor maçını Çağdaş Altay, Ahlatçı Çorum FK-Kocaelispor maçını ise Emre Kargın yönetecek.
Giriş: 15.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:08
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmasında görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:
17.00 Bodrum FK-Boluspor: Çağdaş Altay
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: Emre Kargın
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ