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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de play-off maçlarının hakemleri belli oldu - Futbol Haberleri

        1. Lig'de play-off maçlarının hakemleri belli oldu

        Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan Play-off maçlarının hakemleri açıklandı. Bodrum FK-Boluspor maçını Çağdaş Altay, Ahlatçı Çorum FK-Kocaelispor maçını ise Emre Kargın yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:08
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        1. Lig Play-off'ta hakemler açıklandı!
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        Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmasında görev alacak hakemler açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:

        17.00 Bodrum FK-Boluspor: Çağdaş Altay

        20.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: Emre Kargın

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