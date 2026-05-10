1. Lig'e yükselen son takım Muğlaspor
2. Lig play-off finalinde Muğlaspor, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçın penaltılarında Elazığspor'u 8-7 mağlup ederek adını 1. Lig'e yazdırdı. Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969 Spor'un ardından 1. Lig'e yükselen son takım Muğlaspor oldu.
Giriş: 10 Mayıs 2026 - 22:39
2. Lig play-off finalinde Muğlaspor ile Elazığspor kozlarını paylaştı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten müsabakanın penaltılarını 8-7'lik skorla kazanan Muğlaspor, 1. Lig'e yükseldi.
ÜÇ SEZONDA 1. LİG'E GELDİLER
Muğlaspor, üst üste 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayarak 1. Lig'e yükseldi. 2024'te Bölgesel Amatör Lig, 2025'te 3. Lig ve 2026'da 2. Lig'de bir üst lige yükselme sevinci yaşadı.
Muğlaspor, Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969 Spor'un ardından 1. Lig'e yükselen 4. takım olarak listede yer aldı.
1. Lig'den 2. Lig'e düşen takımlar ise Serik Belediyespor, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor olmuştu.
