Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'e yükselen son takım Muğlaspor

        1. Lig'e yükselen son takım Muğlaspor

        2. Lig play-off finalinde Muğlaspor, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçın penaltılarında Elazığspor'u 8-7 mağlup ederek adını 1. Lig'e yazdırdı. Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969 Spor'un ardından 1. Lig'e yükselen son takım Muğlaspor oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 22:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1. Lig'e yükselen son takım Muğlaspor!

        2. Lig play-off finalinde Muğlaspor ile Elazığspor kozlarını paylaştı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten müsabakanın penaltılarını 8-7'lik skorla kazanan Muğlaspor, 1. Lig'e yükseldi.

        ÜÇ SEZONDA 1. LİG'E GELDİLER

        Muğlaspor, üst üste 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayarak 1. Lig'e yükseldi. 2024'te Bölgesel Amatör Lig, 2025'te 3. Lig ve 2026'da 2. Lig'de bir üst lige yükselme sevinci yaşadı.

        Muğlaspor, Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969 Spor'un ardından 1. Lig'e yükselen 4. takım olarak listede yer aldı.

        1. Lig'den 2. Lig'e düşen takımlar ise Serik Belediyespor, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        New York'ta 3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı

        ABD Adalet Bakanlığı tarafından yakın zamanda yayımlanan Jeffrey Epstein'e ilişkin binlerce belge, New York'un Manhattan bölgesinde açılan bir sergide ziyaretçilere sunuldu. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!