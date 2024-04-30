1 Mayıs kargolar açık mı? 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kargo çalışma durumu araştırılıyor. Kargosunu bekleyen veya kargo göndermek isteyen vatandaşlar 1 Mayıs kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. 1 Mayıs resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras Kargo dağıtımları belli saatlerde gerçekleşiyor. İşte 2024 kargoların çalışma saatleri
Kargoların çalışma saatleri 1 Mayıs öncesi gündeme geliyor. Resmi tatiller pek çok kurum kapalı olurken dağıtım yapan MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT Kargo şirketlerinin çalışma durumu merak ediliyor. Peki 1 Mayıs kargolar açık mı? 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras Kargo dağıtım olacak mı?
1 MAYIS GÜNÜ PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
PTT ve kargolar, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle bugün kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.
1 Mayıs tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 2 Mayıs 2024 Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
2008 Nisan'ında, 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 1 Mayıs ile ilgili detaylar, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasada yer alıyor. Kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmişti. Buna göre, 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024
PTT, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo ve UPS gibi büyük kargo şirketleri, sabah erken saatlerde açılarak gün boyunca hizmet verirler. Örneğin, PTT şubeleri sabah 8.30'da açılarak akşam 17.30'a kadar hizmet sunar. Benzer şekilde, diğer kargo şirketleri de hafta içi belirli saatler arasında faaliyet gösterirler.