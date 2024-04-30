Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 1 Mayıs kargolar açık mı? 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras Kargo dağıtım olacak mı? Kargo çalışma saatleri 2024

        1 Mayıs kargolar açık mı? 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kargo çalışma durumu araştırılıyor. Kargosunu bekleyen veya kargo göndermek isteyen vatandaşlar 1 Mayıs kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. 1 Mayıs resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras Kargo dağıtımları belli saatlerde gerçekleşiyor. İşte 2024 kargoların çalışma saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 09:42 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kargoların çalışma saatleri 1 Mayıs öncesi gündeme geliyor. Resmi tatiller pek çok kurum kapalı olurken dağıtım yapan MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT Kargo şirketlerinin çalışma durumu merak ediliyor. Peki 1 Mayıs kargolar açık mı? 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras Kargo dağıtım olacak mı?

        2

        1 MAYIS GÜNÜ PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

        PTT ve kargolar, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle bugün kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

        1 Mayıs tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 2 Mayıs 2024 Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

        3

        1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

        2008 Nisan'ında, 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 1 Mayıs ile ilgili detaylar, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasada yer alıyor. Kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmişti. Buna göre, 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

        4

        KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

        PTT, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo ve UPS gibi büyük kargo şirketleri, sabah erken saatlerde açılarak gün boyunca hizmet verirler. Örneğin, PTT şubeleri sabah 8.30'da açılarak akşam 17.30'a kadar hizmet sunar. Benzer şekilde, diğer kargo şirketleri de hafta içi belirli saatler arasında faaliyet gösterirler.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız