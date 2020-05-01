1 Mayıs Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 122.392'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.258 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 1 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 188 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 84 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 122 bin 392, can kaybının 3 bin 258'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 431 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 188 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 84 hasta vefat etti, 4922 hasta ise iyileşti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Toplam test sayısı 1 milyon 75 bin 48, toplam vaka sayısı 122 bin 392, toplam vefat sayısı 3 bin 258, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1480, toplam entübe hasta sayısı 818, toplam iyileşen hasta sayısı 53 bin 808 oldu.

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e yükseldi. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 26 bin 771'e yükseldi. İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 285 artarak 27 bin 967'ye yükseldi. Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 289 artarak 24 bin 376'ya yükseldi.