1 Mayıs otobüs saatleri nasıl? 2026 Emek ve Dayanışma Günü Toplu Taşıma Düzenlemesi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de otobüslerin çalışma saatleri oluyor. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 1 Mayıs'ta toplu taşıma seferlerinde şehir genelinde farklı uygulamalar devreye giriyor. Peki 1 Mayıs otobüs saatleri nasıl? Ayrıntılar haberimizde.
1 MAYIS OTOBÜS SAATLERİ
Türkiye genelinde 1 Mayıs resmi tatil olduğu için şehir içi otobüs seferleri tamamen durmuyor ancak pazar ve tatil günü tarifesi uygulanıyor. Özellikle büyükşehirlerde sefer sıklıkları azaltılırken, ana hatlarda hizmet devam ediyor.
İstanbul’da toplu taşıma hizmetleri, Istanbul Public Transport ve İETT tarafından belirlenen özel tatil tarifesine göre düzenleniyor. Bu kapsamda otobüsler gün boyu çalışmaya devam ederken, sefer aralıkları normal günlere göre daha uzun olabiliyor.
SEFER SAATLERİ NASIL DEĞİŞİYOR?
1 Mayıs’ta genellikle şu uygulamalar devreye giriyor:
Otobüsler pazar günü tarifesine göre çalışır
Yoğun hatlarda seferler devam eder
Gece hatlarında sınırlı sefer düzeni uygulanabilir
Ek seferler, yoğunluk durumuna göre planlanabilir