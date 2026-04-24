        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs 2026 Emek ve Dayanışma Günü hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi, kamu kurumları kapalı mı?

        1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi?

        Nisan ayının son günleri yaklaşırken, Mayıs ayının ilk günüyle ilgili sorular da gündemdeki yerini aldı. Her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu özel günün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta okullar açık mı, kapalı mı, bu yıl 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? İşte 1 Mayıs'a dair tüm merak edilenler ve detaylar…

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 10:34 Güncelleme:
        Nisan ayının son haftasına girilmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de Mayıs'ın ilk günü oluyor. Her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu tarihin resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. 1 Mayıs’ın hangi güne denk geldiği ve kamu kurumlarının çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda “1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak?” sorularının cevabı haberimizde...

        1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil olarak kabul ediliyor.

        1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Bu yıl 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.

        1 MAYIS GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması nedeniyle okullar da tatil edilmektedir.

        1 MAYIS'TA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

        Resmi tatil kapsamında birçok kurum ve hizmette değişiklik yaşanıyor. Buna göre;

        - Okullarda eğitim-öğretime ara verilecek

        - Valilik, belediye ve kaymakamlık gibi kamu kurumları hizmet vermeyecek.

        - Bankalar ile borsa işlemlere kapalı olacak.

        - Resmi işlemler gerçekleştirilemiyor; EFT ve havale gibi bankacılık işlemleri ise bir sonraki iş gününe kalabiliyor.

        - Hastanelerde poliklinik hizmetleri durdurulurken, acil servisler kesintisiz şekilde hizmet sunmaya devam edecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
