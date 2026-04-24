1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi?
Nisan ayının son günleri yaklaşırken, Mayıs ayının ilk günüyle ilgili sorular da gündemdeki yerini aldı. Her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu özel günün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta okullar açık mı, kapalı mı, bu yıl 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? İşte 1 Mayıs'a dair tüm merak edilenler ve detaylar…
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil olarak kabul ediliyor.
1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.
1 MAYIS GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması nedeniyle okullar da tatil edilmektedir.
1 MAYIS'TA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?
Resmi tatil kapsamında birçok kurum ve hizmette değişiklik yaşanıyor. Buna göre;
- Okullarda eğitim-öğretime ara verilecek
- Valilik, belediye ve kaymakamlık gibi kamu kurumları hizmet vermeyecek.
- Bankalar ile borsa işlemlere kapalı olacak.
- Resmi işlemler gerçekleştirilemiyor; EFT ve havale gibi bankacılık işlemleri ise bir sonraki iş gününe kalabiliyor.
- Hastanelerde poliklinik hizmetleri durdurulurken, acil servisler kesintisiz şekilde hizmet sunmaya devam edecek.