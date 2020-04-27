1 Mayıs'ta marketler açık mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

1 Mayıs'ta marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

1 Mayıs'ta marketler açık mı? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgınına yönelik 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma yasağında marketlerin açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Peki Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

1 Mayıs'ta marketler açık mı?

Marketler açık olacak mı? sorusu 31 şehirde uygulanacak sokağa çıkma yasağı için soruluyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı tarihler içinde Ramazan ayının da olması nedeniyle, marketlerin çalışma saatleri belli oldu. Peki 1 Mayıs'ta marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? İşte cevabı...

1,2 VE 3 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1,2 ve 3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağına yönelik yaptığı açıklamalarda; 

"Bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasını uygulayacağız. 1 Mayıs-3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlandırılmasına vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyoruz. Cumartesi günü saat 14.00'e kadar marketler açık olacaktır." dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika flaş koronavirüs açıklaması... "Kapıyı açan üç kızıma sarılamadım!" - Haberler
GÜNDEMAcilde Kovid olan doktor: "Kapıyı açan üç kızıma ...
Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Akşam namazı kılınışı
GÜNDEMAkşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Malatya'da uyuşturucu operasyonu!
GÜNDEMMalatya'da uyuşturucu operasyonu!
Cumhurbaşkanı duyurdu! 1,2,3 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?
GÜNDEM1,2,3 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
Bakan Selçuk açıkladı: MEB son dakika okullar ne zaman açılacak? Yazın okullar devam edecek mi?
GÜNDEMMEB 2020 Okullar ne zaman açılacak?
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Trabzon’da hastanede doktora saldırı
GÜNDEMTrabzon’da hastanede doktora saldırı
İftar saatleri 2020: Diyanet İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul iftar saati geri sayımı 27 Nisan 2020
GÜNDEM27 Nisan Bugün iftar saat kaçta?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan '27 Nisan e-muhtıra' paylaşımı
GÜNDEMŞentop'dan '27 Nisan e-muhtıra' paylaşımı
Son dakika haberler... Kısıtlama sonrası dönüş trafiği!
GÜNDEMKısıtlama sonrası çarpıcı yoğunluk!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X