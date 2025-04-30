1 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı, nöbetçi noter hizmet verecek mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün gelmesiyle beraber, birçok resmi işlemin yapıldığı noterlerin çalışma durumu araştırılıyor. Özellikle belge onayı, vekaletname ya da satış işlemleri gibi işlemlerini halletmek isteyenler, noterlerin çalışma durumunu sorguluyor. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı, hizmet veriyor mu? İşte, detaylar...
Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın gelmesiyle noterlerin çalışma durumu araştırılıyor. Noterde işleri olan vatandaşlar, nöbetçi noterlerde resmi işlemlerin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı?
1 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak sayılıyor bu nedenle kamu sektörü ve dolayısıyla noterler de kapalı olacak.
1 MAYIS'TA NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK OLACAK MI?
1 Mayıs resmi tatil olduğu için nöbetçi noterler de hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterler 2 Mayıs Cuma günü çalışmaya devam edecek.