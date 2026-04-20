        1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

        1 Mayıs İşçi Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, "1 Mayıs tatil mi?" sorusu hem özel hem de kamu sektörü çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Her yıl Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu özel günde, mesai düzenlemeleri ve resmi tatil uygulamaları merak konusu oluyor. Aynı zamanda veliler de 1 Mayıs'ta okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi, resmi tatil mi? İşte, 1 Mayıs'la ilgili merak edilen detaylar...

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 15:32 Güncelleme:
        1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, ülkemizde ilk kez resmi olarak 1923 yılında kutlanmaya başlanmasının ardından 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. 1 Mayıs 2026 tarihinde pek çok kurum kapalı olacak. Öğrenci ve velilerin gündeminde ise okulların tatil olup olmadığına dair bilgiler yer alıyor. Peki 1 Mayıs resmi tatil mi? 2026 yılında 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

        1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

        1 Mayıs Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilir. Bu gün,"Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanır ve işçilere ve emekçilere adanmış bir gündür. Resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olur.

        1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        2026 yılında 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.

        1 MAYISTA OKULLAR TATİL Mİ?

        1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında okullar da tatil olacak. Öğrenciler derslere 1 günlük ara verecek. 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesiyle haftasonu ile birlikte öğrenciler 3 gün tatil yapmış olacak.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
