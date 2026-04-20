1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilir. Bu gün,"Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanır ve işçilere ve emekçilere adanmış bir gündür. Resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olur.