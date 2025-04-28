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        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray bedava mı?

        1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Açıklama geldi!

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, toplu taşıma kullanacak kişiler için önemli bir detay merak konusu oldu. Resmi tatil kapsamında kutlanan 1 Mayıs'ta, İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Özellikle işçi bayramı kutlamalarına katılacaklar için metro, metrobüs, otobüs ve tramvay seferlerinin durumu büyük önem taşıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte toplu ulaşım hizmetlerine dair net bilgiler de paylaşıldı. Peki, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü ulaşım ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 20:15 Güncelleme: 28.04.2025 - 20:16
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        1 Mayıs İşçi Bayramı’nda toplu taşıma kullanımıyla ilgili detaylar gündeme geldi. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan bu özel günde, ulaşımda ücretsiz hizmet verilip verilmeyeceği araştırılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar, metrodan Marmaray’a kadar birçok ulaşım aracında geçerli olacak düzenlemeleri merakla bekliyor. Resmi açıklamalarla birlikte, toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair bilgiler netleşmeye başladı. Peki, 1 Mayıs’ta otobüs, metro, tramvay ve vapur kullanımı nasıl olacak? İşte merak edilenler...

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        1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bazı toplu taşımaların ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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        ÜCRETSİZ OLACAK HİZMETLER NELER?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 1 Mayıs 2025 Perşembe ve 19 Mayıs 2025 Pazartesi günlerinde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

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