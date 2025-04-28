1 Mayıs İşçi Bayramı’nda toplu taşıma kullanımıyla ilgili detaylar gündeme geldi. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan bu özel günde, ulaşımda ücretsiz hizmet verilip verilmeyeceği araştırılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar, metrodan Marmaray’a kadar birçok ulaşım aracında geçerli olacak düzenlemeleri merakla bekliyor. Resmi açıklamalarla birlikte, toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair bilgiler netleşmeye başladı. Peki, 1 Mayıs’ta otobüs, metro, tramvay ve vapur kullanımı nasıl olacak? İşte merak edilenler...