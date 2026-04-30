1 Mayıs’ta PTT açık mı? 1 Mayıs 2026 Cuma günü PTT şubeleri çalışıyor mu?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken en çok araştırdığı konular arasında PTT'nin çalışma durumu yer alıyor. Özellikle kargo gönderimi, posta işlemleri, fatura ödeme, maaş çekme ve resmi evrak teslimi yapacak olan vatandaşlar "1 Mayıs'ta PTT açık mı?", "1 Mayıs Cuma günü PTT çalışıyor mu?" ve "PTT kargo dağıtımı yapılacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 1 Mayıs PTT çalışma saatleri...
1 Mayıs kamu kurumlarının büyük bölümü kapalı olurken, PTT şubelerinin çalışma düzeni de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle emekli maaşı, sosyal yardım ödemeleri ve kargo teslim süreçleri nedeniyle PTT’nin durumu büyük önem taşıyor. Resmi tatil nedeniyle işlem planı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden bilgi sahibi olması gerekiyor. Şube işlemleri ile kargo dağıtımı arasında da farklı uygulamalar olabiliyor. Peki 1 Mayıs’ta PTT açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs 2026 Cuma günü PTT şubeleri çalışıyor mu, kargo dağıtımı var mı? İşte 2026 PTT çalışma saatleri ve kargo dağıtım detayları...
1 MAYIS PTT AÇIK MI?
PTT bir kamu kurumu olduğu için resmi tatil takvimine göre hizmet veriyor. Bu nedenle 1 Mayıs gibi ulusal resmi tatillerde tüm şubeler kapalı oluyor ve normal mesai düzeni uygulanmıyor. Özellikle gişe işlemleri ve kurumsal gönderiler bir sonraki iş gününe erteleniyor.
Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de PTT Kargo dağıtımı oluyor. Resmi tatil nedeniyle PTT Kargo dağıtım personeli de çoğu bölgede hizmet vermiyor. Bu nedenle 1 Mayıs günü kargo teslimatı yapılmaması bekleniyor. Teslimatlar genellikle ilk iş günü olan 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü yeniden başlıyor.
PTT üzerinden maaş alan emekliler ve sosyal yardım ödemesi bekleyen vatandaşlar için de resmi tatil öncesi işlem planlaması önem taşıyor. Maaş çekme işlemleri ATM üzerinden sürdürülebilirken, şubeden yapılacak tüm işlemler için mesai günlerinin beklenmesi gerekiyor.