1 milyon litreden fazla anne sütü bağışlayan genç kadın bir dünya rekoru kırdı

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Bu her ne kadar sevgi dolu bir hareket olsa da zorlu yanları da var. Elisabeth, günde iki kez pompa yardımıyla göğüslerindeki sütü sağıyor. Sabah uyandığında göğüslerinin ona büyük bir rahatsızlık verdiğini de ekliyor, "Göğüslerim beni sabah uyandırıyor çünkü 'Lütfen bu konuda bir şeyler yap!' dercesine çığlık atıyorlar."