        Haberler Bilgi Ekonomi 1 Ocak 2026'dan itibaren elektrik faturalarında aylık ve yıllık sınır kaç TL olacak? Kimler devlet desteği almaya devam edecek?

        1 Ocak 2026'dan itibaren elektrik faturalarında aylık ve yıllık sınır kaç TL olacak?

        Yeni düzenleme kapsamında elektrik faturalarına sağlanan devlet desteğinde önemli bir değişikliğe gidiliyor. Buna göre, bir yıl içinde 4 bin kilovatsaatten fazla elektrik tüketen konut aboneleri destekten yararlanamayacak ve faturalarının tamamını ödeyecek. Abonelerin 2025 yılına ait tüketimleri dikkate alınarak 2026'da bu sınırı aşıp aşmadıkları belirlenecek. Yıllık tüketimi sınırın altında kalan aboneler ise devlet desteğini almaya devam edecek. İşte, elektrik faturası düzenlemesi hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 10.12.2025 - 11:12
        1

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) aldığı yeni kararla birlikte elektrik faturalarına yönelik devlet desteğinde 2026’dan itibaren önemli bir düzenleme uygulanacak. Yapılan değişikliğe göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerine çıkan mesken aboneleri destek kapsamı dışında kalacak ve faturalarının tamamını kendileri karşılayacak. Düzenlemenin, tüm konut aboneleri içinde yaklaşık yüzde 6’lık bir kesimi kapsayan ve 2,5 milyon aboneyi etkilemesi bekleniyor. Peki, kimler devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek?

        2

        ELEKTİK FATURALARINDA YENİ LİMİT BELİRLENDİ

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik desteklerinin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla, 2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaat olarak belirledi.

        3

        ELEKTRİK FATURALARINDA AYLIK SINIR KAÇ TL OLACAK?

        Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor.

        4

        333 KİLOVATSAATİN GÜNCEL FATURA TUTARI NE KADAR?

        33 kilovatsaat 984 liralık faturaya tekabül ediyor.

        5

        KİMLER YENİ DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK?

        2025’te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1,3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2,5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6’sı etkilenmiş olacak.

        6

        NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?

        Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.

        7

        LİMİTİN ALTINDA KALANLARA NE KADAR DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK?

        Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı tüketim) yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri tüketim) yüzde 36 oranında sübvansiyon sağlanmaya devam edileceği öngörülmektedir.

        Son değişiklikle birlikte yaklaşık 23 teravatsaatlik bir tüketim son kaynak tedariki kapsamında olacaktır. Bu da toplam mesken tüketiminin yaklaşık yüzde 29’una tekabül etmektedir. Yani destek kapsamı dışında kalan yüzde 6’lık kesim toplam elektrik tüketiminin yüzde 29’unu gerçekleştiriyor diyebiliriz.

        8

        UYGULAMADAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

        AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, Kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler, belediye içme suyu abonelikleri muaf olacak.

        9

        SANAYİ VE TİCARETHANELERDE YENİ UYGULAMA İÇİN TÜKETİM LİMİTİ NE KADAR?

        Uygulama değiştirilmeyerek bu tüketici grupları için yıllık limit 15 bin kilovatsaat olarak muhafaza edilmiştir.

        10

        LİMİT ÜZERİNDE TÜKETİM YAPAN ABONELER NASIL BELİRLENECEK?

        Bir önceki yılda yani 2025'te gerçekleşen yıllık tüketim miktarına göre belirlenmiş olacaktır.

        11

        LİMİTİN ÜSTÜNDE TÜKETİM YAPAN BİR ABONE LİMİTİN ALTINDA TÜKETİM YAPMAYA BAŞLADIĞINDA NASIL OLACAK?

        2025'te limiti geçen tüketici, 2026 boyunca son kaynak tarifesinde kalacak. Ancak, 2026 için yıllık tüketimin, 2027 için belirlenen limitin altında kalması durumunda, 2027’de normal perakende satış tarifesine geri dönmüş olacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
