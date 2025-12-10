Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) aldığı yeni kararla birlikte elektrik faturalarına yönelik devlet desteğinde 2026’dan itibaren önemli bir düzenleme uygulanacak. Yapılan değişikliğe göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerine çıkan mesken aboneleri destek kapsamı dışında kalacak ve faturalarının tamamını kendileri karşılayacak. Düzenlemenin, tüm konut aboneleri içinde yaklaşık yüzde 6’lık bir kesimi kapsayan ve 2,5 milyon aboneyi etkilemesi bekleniyor. Peki, kimler devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek?