1 Ocak'ta borsa açık mı, kapalı mı? 1 Ocak Çarşamba günü borsalar çalışıyor mu?
Borsa'da işlem yapmak isteyenler 1 Ocak borsanın çalışma durumunu sorguluyor. 1 Ocak resmi tatil olduğundan kamu ve özel bankalar kapalı olacak. Bunun yanı sıra eczaneler ve noterler nöbetçi olarak çalışmaya devam edecek. Peki borsa açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta borsalar çalışıyor mu?
Yılbaşının gelmesiyle borsanın çalışma saatleri de bir kez daha araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar borsanın 1 Ocak'ta açık olup olmadığını araştırıyor. 31 Aralık Salı günü borsa açıktı. Peki, 1 Ocak borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?
1 OCAK BORSA AÇIK MI?
Borsa 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olacak. Borsa İstanbul bankalar kapalı olduğu gün çalışmıyor. Bu sebeple 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ile beraber Kurban ve Ramazan Bayramı gibi dini günlerde kapalı olur.
Borsa 2 Ocak Perşembe günü açılacak. Perşembe günü borsada alım ve satım işlemi yapılacak.
1 OCAK PAZARTESİ HANGİ KURUMLAR KAPALI?
1 Ocak resmi tatiller arasında yer aldığı için borsa, banka, eczane, okullar, üniversiteler, PTT gibi kurumlar kapalı olacak.