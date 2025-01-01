1 Ocak'ta okullar tatil mi? 1 Ocak 2025 Çarşamba okul var mı, ders işlenecek mi?
31 Aralık ile beraber tüm dünya 2025 yılına girecek. Her sene olduğu gibi bu sene de veliler ve öğrenciler yılbaşı tatili kapsamında '1 Ocak tatil mi?' sorusunu soruyor. Peki, 1 Ocak'ta okul var mı, tatil sayılıyor mu? İşte, detaylar...
31 Aralık günü dünya ülkeleri kendi saatine göre teker teker yeni yılı karşılayacak. Türkiye'de gece yarısı başlayacak coşku ile yeni yıla girilecek. Bu nedenle birçok veli ve öğrenci 1 Ocak gününde okulların olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Ocak 2025 okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte, detaylar...
1 OCAK 2025 OKULLAR TATİL Mİ?
1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olarak sayılıyor. Bu nedenle 1 Ocak'ta okullar tatil olacak ancak 2 Ocak Perşembe normal ders saatlerine dönülecek.
2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba
Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan Pazar - Salı (29 Mart arife)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba
İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı: 6 - 9 Haziran Cuma - Pazartesi (5 Haziran arife)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tüm gün)