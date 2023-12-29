1 Ocak resmi tatil mi? İşte yılbaşı tatili tarihleri
Yılbaşı için geri sayım başladı. Yeni yılın gelmesiyle hem çalışanlar hem de ebeveynler 1 Ocak Pazartesi'nin tatil olarak kabul edilip edilmediğini merak ediyor. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren yılbaşı tatil tarihleri belirlendi. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak tatil mi yoksa yarım gün mü? İşte, yılbaşı tatil takvimi...
2023 yılının son günlerini yaşarken milyonlarca vatandaş yeni yılı kutlamak için hazırlık yapıyor. Bununla beraber, hem özel sektör de hem kamu sektörün de çalışanlar 1 Ocak Pazartesi gününün tatil olup olmadığını araştırıyor. 1 Ocak'ın tatil olması halinde bu sene yılbaşı tatili üç gün olarak yapılacak. Peki, 1 Ocak 2024 Pazartesi tatil mi? İşte, detaylar...
1 OCAK 2024 PAZARTESİ TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.
31 ARALIK TATİL Mİ YOKSA YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık resmi tatil günü olarak kabul edilmiyor ancak bu sene 31 Aralık Pazar gününe denk geldiği için yılbaşı tatili hafta sonu ile birleştiği için üç güne çıkıyor.
30 Aralık Cumartesi 2023 - hafta sonu tatili
31 Aralık Pazar 2023 - hafta sonu tatili
1 Ocak Pazartesi 2024 - resmi yılbaşı tatili