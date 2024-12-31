Banka çalışma saatleri 1 Ocak Çarşamba günü en çok araştırılan konu arasında yer aldı. 31 Aralık gününün Salı gününe denk gelmesi ve 1 Ocak'ın ise resmi tatil olması nedeniyle, resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için araştırma konusu oldu. Peki, 1 Ocak’ta bankalar açık mı? 1 Ocak bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi?