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        Haberler Bilgi Yaşam 1 Ocak’ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kaça kadar açık, EFT ve havale yapılır mı?

        1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

        Yeni yılın ilk günü 1 Ocak bankaların çalışma durumu sorgulanıyor. 31 Aralık'ta bankalar çalışırken 1 Ocak resmi tatil arasında yer alıyor olup resmi kurumlar (okul, hastane, ptt, sgk, üniversite) kapalı olacaktır. Peki 1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kaça kadar açık, EFT ve havale yapılır mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 17:57 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:54
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        Banka çalışma saatleri 1 Ocak Çarşamba günü en çok araştırılan konu arasında yer aldı. 31 Aralık gününün Salı gününe denk gelmesi ve 1 Ocak'ın ise resmi tatil olması nedeniyle, resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için araştırma konusu oldu. Peki, 1 Ocak’ta bankalar açık mı? 1 Ocak bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

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        1 OCAK BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

        1 Ocak Çarşamba belirtildiği gibi tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan bankacılık işlemleri FAST ile gerçekleştirilebilecek.

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        Diğer işlemler içinse 2 Ocak Perşembe günü beklenecek. Bu nedenle 1 Ocak günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

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        2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ
        Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

        Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

        Ramazan Bayramı

        Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi

        1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar

        2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi

        3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

        Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

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        Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba

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        2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma

        3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi

        4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar

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