1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi?
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak bankaların çalışma durumu sorgulanıyor. 31 Aralık'ta bankalar çalışırken 1 Ocak resmi tatil arasında yer alıyor olup resmi kurumlar (okul, hastane, ptt, sgk, üniversite) kapalı olacaktır. Peki 1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kaça kadar açık, EFT ve havale yapılır mı?
Banka çalışma saatleri 1 Ocak Çarşamba günü en çok araştırılan konu arasında yer aldı. 31 Aralık gününün Salı gününe denk gelmesi ve 1 Ocak'ın ise resmi tatil olması nedeniyle, resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için araştırma konusu oldu. Peki, 1 Ocak’ta bankalar açık mı? 1 Ocak bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi?
1 OCAK BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
1 Ocak Çarşamba belirtildiği gibi tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan bankacılık işlemleri FAST ile gerçekleştirilebilecek.
Diğer işlemler içinse 2 Ocak Perşembe günü beklenecek. Bu nedenle 1 Ocak günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ
Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe
Ramazan Bayramı
Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi
1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar
2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi
3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı
Kurban Bayramı
Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba
1. Gün – 7 Ağustos 2025 Perşembe
2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma
3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi
4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba