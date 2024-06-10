1 ton 800 kilogramlık boğanın fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde satışa çıkarılan "Fatih" isimli 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğanın fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Çanakkale'de de kurbanlıklar görücüye çıktı.
Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 37 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'a ait 4 yaşındaki simental cinsi boğa 1 ton 800 kilograma ulaştı.
Baba mesleğini devam ettiren Hasan Yavaş, "Fatih" ismini verdiği boğayı 340 bin TL'den satışa çıkardı.
Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve yem tüketiyor.
Çanakkale'de 37 yıldır çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş, "Paşaköy köyünde kurbanlık dana besliyorum. Bu danamız kurban bayramı için hazırladık. Satılık. Şu anda 1 ton 800 kilogram geliyor. Karkas'ta 1 ton gelmesi lazım. Bu danamızın fiyatı 340 bin TL. Nasip, hayırlı müşteriler diyelim" dedi.