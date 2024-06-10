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        Haberler Gündem Güncel 1 ton 800 kilogramlık boğanın fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor | Son dakika haberleri

        1 ton 800 kilogramlık boğanın fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde satışa çıkarılan "Fatih" isimli 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğanın fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 09:32 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:33
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        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Çanakkale'de de kurbanlıklar görücüye çıktı.

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        Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 37 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'a ait 4 yaşındaki simental cinsi boğa 1 ton 800 kilograma ulaştı.

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        Baba mesleğini devam ettiren Hasan Yavaş, "Fatih" ismini verdiği boğayı 340 bin TL'den satışa çıkardı.

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        Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve yem tüketiyor.

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        Çanakkale'de 37 yıldır çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş, "Paşaköy köyünde kurbanlık dana besliyorum. Bu danamız kurban bayramı için hazırladık. Satılık. Şu anda 1 ton 800 kilogram geliyor. Karkas'ta 1 ton gelmesi lazım. Bu danamızın fiyatı 340 bin TL. Nasip, hayırlı müşteriler diyelim" dedi.

        #Çanakkale
        #kurbanlık
        #kurban bayramı
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