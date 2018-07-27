Türk Telekom’un ilk kez geçtiğimiz yıl Bodrum’da düzenlediği toplantıda tanıttığı Tambu adındaki platform 1 yaşına bastı. Paul Doany’nin göreve gelmesinin hemen ardından gelen hareketlenmenin parçalarından biri olan Tambu, sadece Türk Telekom müşterilerini değil, öncelikle Türkçe konuşan tüm kullanıcıları ilgilendiren bir platform olarak dikkati çekti. Ülkemizde teknoloji geliştirmenin cihaz yerine yazılım ağırlıklı olması uzun vadede Türkiye adına kritik bir öneme sahip. Türk Telekom'un Tambu platformu bu açıdan da önemli bir girişim.

Tambu yola çıkarken yapılan araştırmalarda Türk halkının akıllı telefonlarda klavyelerin değiştirilebildiğini bilenler sadece yüzde 4’tü. Aradan geçen zamanda yapılan çalışmalar ve gelişen platform ile bilinirlik oranı yüzde 22’ye çıktı. Platform özellikli ilk milli dijital klavyenin indirilme sayısı 6,6 milyona ulaştı.

Sene-i devriyesinde yine Bodrum’da düzenlediği basın toplantısında geride kalan süreci Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Dr. Ramazan Demir değerlendirdi. Daha önce Habertürk dijital medya kanallarında canlı yayın konuğumuz olan Demir, Tambu hakkında bazı sürpriz bilgileri de paylaştı.

VERİ GİZLİLİĞİ ÖN PLANDA

İlk yılında kullanıcıların 140 milyon kez emoji gönderdiği ve toplam 22 milyar etkileşim sağladığı Tambu’da yakında arama motoru özelliği de aktifleştirilecek. Ücretsiz olan uygulama bu sayede gelir modeli oluşturabilecek. Facebook - Cambridge Analytica skandalıyla zirve yapan veri gizliliğine ekstra önem veren şirket, Tambu hakkında önemli bir karar aldı. Metin girişinin ana kaynağı olan ve bu yüzden gerek kullanıcı alışkanlıkları, gerekse detaylı kullanım analizleri ve çok daha fazla verinin toplanabileceği uygulamadan kullanıcıların veri gizliliği adına vazgeçti.

Tambu, Android ve iOS kullanıcıları için tasarlanmış bir klavye uygulaması. Ücretsiz indirilebilen mobil uygulama, sistemdeki klavyenin yerini alıyor ve tüm uygulamalarla uyumlu şekilde çalışıyor. Modern bir arayüze sahip ürün ilk çıktığında sadece birkaç dil desteklerken bugün 100’den fazla dilde çeviriyi destekliyor, dil desteklemenin 100’lerce hareketli çıkartma, GIF, emoji ve atasözü gönderilebiliyor.

Akıllı klavyeler arasında öncü ve yenilikçi özelliği araç çubuğu ise toplam 10 milyar kez kullanıldı. 100’ü aşkın hareketli çıkartma arasından en çok Türk bayrağı tercih edilirken, temalarda da aynı şekilde kullanıcıların milliyetçilik duygusu öne çıktı ve en çok tercih edilen Ay-Yıldız teması 1 milyon kişi tarafından yüklendi. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen lansman toplantısında Tambu’yu tanıtan Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Dr. Ramazan Demir’in kariyerinde 10 yıldan uzun süren bir ABD macerası ve bu macerada Yahoo gibi teknoloji devinde çalışma da yer alıyor. Tambu, Paul Doany ile gelen matris yapının bir eseri olarak Argela mühendislerinin yanı sıra Türk Telekom bünyesindeki çalışanlarla birlikte 50 kişilik bir ekiple hazırlanmıştı.

TAMBU’DA ARAMA MOTORU ENTEGRASYONU KAPIDA

Tambu platformuna yapılacak yeniliklerin en heyecanlısı klavyeye gelecek olan arama motoru fonksiyonu olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Demir şöyle konuştu: “Önümüzdeki dönemde Tambu’ya ekleyeceğimiz arama motoru ile kullanıcılar aradıkları GIF’lere, emojilere ve hareketli çıkartmalara daha hızlı ulaşabilecek. Ayrıca, kullanıcıların günlük internet ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayabilmeleri için de yeni işbirliklerine gidiyoruz; çok bilinen bazı internet sitelerini Tambu’dan erişilebilir hale getiriyor, lokasyon bazlı arama imkanını geliştirerek Tambu’dan çıkmadan pek çok ihtiyacın giderileceği bir ortam yaratıyoruz. Bize özel, yenilikçi bir yaklaşımla yapay zekayı kullanarak kişisel sözlüğü geliştiriyor, sunduğumuz içeriği iki katına çıkararak kullanıcıların duygularına tercüman olmaya devam ediyoruz.”

140 MİLYON EMOJİ, FAVORİ ÇIKARTMA İSE TÜRK BAYRAĞI

Yerli ve milli teknoloji geliştirme ve dünyaya ihraç etme vizyonundan hareketle geliştirdiği platform özellikli ilk milli dijital klavye Tambu, tüketicilerle buluştuğu ilk günden bu yana toplam 588 milyon defa kullanılmış. Uygulamada Türkiye’ye özel yaratılmış yerel temalar, atasözleri, çıkartmalar ve GIF’ler 68 milyon kere kullanıldı.

Metin içinde paylaşılan unicode emojilerle beraber toplamda 140 milyon emoji ve çıkartmanın gönderildiği Tambu’da en çok tercih edilen çıkartma ise Türk Bayrağı oldu. Bayrağımızın ardından kullanıcıların en çok ‘Öptüm’, ‘İyi Bayramlar’ ve ‘Seni Seviyorum’ hareketli çıkartmalarını tercih ettikleri gözlendi. Türk kültürüne özgü pek çok emojiyi barındıran Tambu’da bunlara ek olarak sunulan kişiselleştirme özellikleri sayesinde şehre özel içerikler ve birbirinden farklı temalar da kullanıcıların tercihine sunulmuştu.

EN ÇOK İNDİREN ŞEHİR İSTANBUL

Tambu’nun en popüler teması olan ‘Ay-Yıldız’ teması 1 milyon kişi tarafından indirildi. ‘Ay-Yıldız’ temasını takiben ‘Gece Yarısı Mavisi’, ‘Siyah Tuşlar’, ‘Krom’ temalarının da son derece popüler olduğu gözlendi. ‘Kaplumbağa’, ‘Hamsi’ ve ‘Van Kedisi’ temaları hayvan sever kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilirken, yiyecekler kategorisinde ‘Leblebi’, ‘Fıstık’ ve yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi ‘Karpuz’ en çok yüklenen temalar arasında yer aldı. Tambu uygulamasını en çok indiren şehirler ise İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu şehirlerimi Adana, Gaziantep, Antalya ve Diyarbakır takip ediyor.

TAMBU YAPAY ZEKASI

Geçtiğimiz yıl yapay zekayı sisteme entegre edeceklerini açıklayan Demir, bu yıl ‘Öğrenen Sistem’i ile yapay zekânın kapılarını aralayan ilk yerli dijital klavye Tambu, klavyesinin üzerinde yer alan araç çubuğu sayesinde birçok yeniliği ve kolaylığı ilk kez Türkiye’ye getirdi.

6,6 milyon defa indirilen TAMBU’nun araç çubuğu toplamda 10 milyar defa - kullanıcıların neredeyse tamamı (%99’u) - tarafından kullanıldı ve 34 milyon etkileşim yarattı. Bu araç çubuğu özelliği ile TAMBU kullanıcıları platform özellikli milli klavyeden hiç çıkmadan GIF’lere, 1000’e yakın atasözü ve deyimlere, 100’ü aşkın farklı dilde çeviri yapma olanağına sahip olabiliyor ve konum paylaşma imkânına ulaşabiliyor.

Tambu’nın ilk yıl değerlendirmesini ve ikinci fazında tüketicilerle buluşacak yeniliklerini basına aktaran Demir şu şekilde konuştu: “Türk Telekom olarak bizler Tambu’yu kültürümüzü yansıtan bir milli uygulama olarak geliştirdik. Tambu, Türkiye’de ‘akıllı klavye’ denildiği zaman ilk akla gelen isim. En yakın rakibinin 3 katı kadar indirilen Tambu, ülkemizde en çok indirilen klavye uygulaması oldu ve halkımız tarafından oldukça hızlı bir şekilde benimsendi. Türkiye’deki mobil uygulamalar arasında 5 milyon indirilme sayısına sadece 197 günde ulaştı ve en yakın rakibinin neredeyse dörtte biri sürede bunu gerçekleştirdi. Çünkü biz, TAMBU’da sadece milli kültürümüzü yansıtan öğelere yer vermedik, aynı zamanda bu platformdan ayrılmadan GIF’lere, 1000’e yakın atasözü ve deyimlere, 100’ü aşkın farklı dilde çeviri yapma olanağına imkân veren kocaman bir dünya yarattık. Bugün, lansmanından bir yıl sonra 6,6 milyon indirilme sayısına ulaşmış olması ve dünya nüfusunun neredeyse 3 katı kadar etkileşim yaratmış olması gurur verici.”

Ramazan Demir, Tambu’nun bir klavyeden öte insanımızın içinden çıkmadan birkaç dokunuşla pek çok ihtiyacını karşılayabileceği bir platform olduğuna dikkati çekti. Demir, “İlk yılında olduğu gibi bu yıl da Tambu halkımızın duygu ve düşüncelerine tercüman olmaya devam edecek. Mesela, ilk yılında Tambu üzerinden 49 bin evlilik teklifi ve 92 bin de çeyrek altın gönderildi. Önümüzdeki dönemde Tambu’ya ekleyeceğimiz arama motoru ile kullanıcılar aradıkları GIF’lere, emojilere ve hareketli çıkartmalara çok daha hızlı ulaşabilecek. Ayrıca, kullanıcıların günlük internet ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayabilmeleri için de yeni işbirliklerine gidiyoruz; çok bilinen bazı internet sitelerini erişilebilir hale getiriyor, aynı zamanda lokasyon bazlı arama imkanını geliştirerek Tambu’dan çıkmadan pek çok ihtiyacın giderileceği bir ortam yaratıyoruz. Bize özel, yenilikçi bir yaklaşımla yapay zekayı kullanarak kişisel sözlüğü geliştiriyor, sunduğumuz içeriği iki katına çıkararak kullanıcıların duygularına tercüman olmaya devam ediyoruz. Kişisel sözlüğün geliştirilmesine ek olarak, kullanıcıların o anki ruh hallerine göre kendi emojilerini yaratabilme olanağı olan avatarların sunulması ve 200’e yakın hareketli çıkartmanın Tam orijinal içeriğine eklenmesi ile kullanıcıların duygularına tercüman olmaya devam edeceğiz” dedi.

TAMBU, SAMSUNG İLE AYRICAKLIKLI

Tambu önümüzdeki dönemde sunacağı yenilikleri aktaran Demir, Tambu’nun renkli ve eğlenceli içeriğini daha fazla kişi ile tanıştırmak için Samsung ile bir anlaşmaya da imza attıklarını belirtti. Anlaşma kapsamında Samsung’un OMC (Open Market Customization) teknolojisinden yararlanarak cep telefonlarına Türk Telekom hattı takılması halinde Tambu uygulaması doğrudan yüklenecek.

Aşağıda Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Dr. Ramazan Demir ile daha önce Tambu'yu konuştuğumuz canlı yayını bulabilirsiniz.

TAMBU KULLLANIM İSTATİSTİKLERİ

· 1 yılda toplam 6,6 milyon defa indirildi ve 588 milyon defa kullanıldı.

· App Annie verilerine göre en yakın rakibinin 3 katı kadar bir indirilme sayısı ile Türkiye’deki çok indirilen klavye uygulaması oldu.

· Akıllı klavyeler arasında öncü ve yenilikçi araç çubuğu 10 milyar defa görüntülendi ve 34 milyon etkileşim yarattı.

· TAMBU’nun en fazla indirildiği şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

· Türkiye’ye ve TAMBU’ya özel yaratılmış yerel içerikler (temalar, atasözleri, çıkartmalar, GIF’ler) 68 milyon kere kullanıldı.

· Metin içerisinde paylaşılan unicode emojilerle beraber Tambu uygulamasında toplam 140 milyon emoji gönderildi.

· En çok tercih edilen tema 1 milyon kişinin yüklediği ‘Ay-Yıldız’ teması oldu.

· En çok kullanılan hareketli çıkartma ise 600 bin defa paylaşılan ‘Türk Bayrağı’ oldu. Onu, ‘Öptüm’ ‘İyi Bayramlar’ ve ‘Seni seviyorum’ çıkartmaları takip etti.

· 49 bin ‘evlilik teklifi’, 92 bin ‘çeyrek altın’ gönderilirken ‘gelin damat’ 99 bin kez kullanıldı.

· Tüm özellikleri ile Tambu üzerinden toplamda 22 milyar etkileşim sağlandı.

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