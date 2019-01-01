1 yılda 679 bin asılsız çağrı

Tekirdağ genelinde 2018 yılı ilk 11 ayında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren kurum ve kuruluşlarda toplam 7 milyon 962 bin 260 hastaya muayene hizmeti verildi.
AA'nın haberine göre; yapılan açıklamada, “2018 yılı ilk 11 ayında acil çağrı merkezlerimize toplam 750 bin 947 çağrı ulaşmış olup, bu çağrıların 679 bin 781 adedi yani yüzde 91’ini asılsız çağrılar oluşturmuştur” denildi.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, yıl boyu yapılan sağlık hizmetleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Hastanelerimize müracaat eden hastalarımızın 67 bin 280’i yatarak tedavi görmüş, 74 bin 990 hastamız da opere edilerek sağlıklarına kavuşmuştur. 2018 yılı ilk 11 aylık süre içerisinde 4 bin 959 doğum gerçekleştirilmiş olup, anne ve bebeklerimiz sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir. 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde 2018 yılı ilk 11 ayında acil çağrı merkezlerimize toplam 750 bin 947 çağrı ulaşmış olup, bu çağrıların 679 bin 781 adedi yani yüzde 91’ini asılsız çağrılar oluşturmuştur. Kalan 71 bin 166 çağrının gerçek çağrı olduğu ve asılsız çağrıların acil sağlık hizmetimize ihtiyacı olan vatandaşlarımızı engellediği anlaşılmıştır. 112 Acil Çağrı Hattımıza düşen asılsız ihbarlar acil sağlık hizmeti ve ambulans hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın acil sağlık hizmetlerine zamanında ulaşmasını engelledikleri aşikardır. Asılsız ihbarlar ile çağrı merkezini meşgul eden kişilerin bir gün kendilerinin de acil yardıma ihtiyaç duyabileceği ve bu nedenle acil çağrı hattına ulaşamayabilecekleri göz önüne alındığında 112 acil çağrı hattını meşgul etmemeleri önem arz etmektedir. Sağlık işinin bir ekip işi olduğu, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve destekleri ile daha üst seviyeye çıkarabileceği göz önüne alınarak, 2019 yılının sağlık camiamız bünyesindeki tüm personelimiz ve vatandaşlarımız acısından sağlık ve huzurlu bir yıl olmasını dileriz” denildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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