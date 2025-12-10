Dünya İnsan Hakları Günü mesajları 2025: Anlamlı, duygusal, resimli 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. 1948 yılından bu yana 10 Aralık tarihi bütün dünya ülkelerinde "İnsan Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır. Eşitlik, özgürlük ve adalet gibi evrensel değerlerin önemini bir kez daha hatırlatan bu anlamlı güne dair sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler için özgün, anlamlı ve birbirinden farklı 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri 2025 seçeneklerini derledik. İşte, en güzel, kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri.
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi.
Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının "Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı" gerekçesiyle çekimser kaldı.
Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ MADDELERİ
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, 30 maddeden oluşan bir belgedir ve her bir madde, temel insan haklarını ve özgürlüklerini korumaya yönelik prensipleri içerir. İşte bu beyannamedeki bazı önemli maddeler:
Madde 1: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla hareket etmelidirler.
Madde 2: Herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya başka bir durum bakımından ayrım gözetilmeksizin, bu Beyannamenin ilan ettiği bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir.
Madde 3: Herkesin yaşam hakkına saygı gösterilmelidir; yaşam hakkı, herkesin güvenliğini koruma hakkını içerir.
Madde 5: Hiç kimse işkenceye, zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz veya kötü muamele göremez.
Madde 10: Herkes, eşit bir şekilde yargılanma hakkına sahiptir.
Madde 19: Herkes düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir; bu hak, her türlü bilgi ve düşünceyi almak, vermek ve yaymak için sansürsüz özgürlüğü içerir.
Madde 25: Herkesin yaşam standardı, sağlık, yiyecek, barınma ve temel sosyal hizmetlere ulaşma hakkı vardır.
Madde 30: Hiçbir hükümet, bu Beyannamede belirtilen hak ve özgürlükleri yok sayamaz veya kısıtlayamaz.
10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.
Gerçek oIan tek yarış! İnsanIık yarışıdır.
İnsan hakları her gün hepimiz için geçerlidir. Gün, bugündür.
Her insan eşittir, her hak kutsaldır. İnsan haklarına sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmaktır. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde; eşitlik, özgürlük ve insan onurunun evrensel değerlerini bir kez daha hatırlıyoruz. Çünkü insan hakları sınır tanımaz, dil bilmez ve herkese aittir.
Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.
Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.
Kişisel hürriyetler kutsaldır.
Paylaşılan insanlığımız bu evrensel değerlere dayanmaktadır.
Dünyadaki her bireyin eşit haklara sahip olduğu, insan hakları ihlallerinin söz konusu olmadığı bir gelecek temennisiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun.
"İnsan hakları, Türk milletinin temel değerlerinden biridir. Her bir bireyin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkına saygı göstermeliyiz. Dünya insan hakları günü kutlu olsun."
"İnsan hakları, çeşitliliğin ve özgürlüğün gücünü kutlamaktır! Birlikte daha güçlüyüz."
"Her bireyin özgürlük, eşitlik ve barış içinde yaşaması için Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun."
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, tüm insanların doğuştan eşit haklara sahip olduğunu ve bu hakların korunması gerektiğini hatırlatıyor; insan haklarının evrensel bir değer olarak her birey için geçerli olmasını temenni ediyoruz.
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ
"Tüm insanlar özgür, değer ve hak bakımından eşit olarak doğarlar! Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun!"
"İnsan onuruna yakışan bir yaşam en temel insan hakkıdır. Çünkü insan haklarıyla İNSAN'dır. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun!"
"Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Din, dil, ırk, renk, yaş, cinsiyet fark etmeksizin bütün insanlar "sadece insan" olduklarından dolayı adil ve özgür bir dünyada yaşamayı hak ediyor. Temel hak ve hürriyetlerin ihlal edilmediği bir dünya dileğiyle… "
"Her birey özgür, eşit ve insancıl bir yaşamı hak eder. Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun!
"Mustafa Kemal ATATÜRK'ün "İnsan hakları uygar yaşamın temeli, çağımızın en üst değeridir" sözünde vurguladığı gibi insan haklarının her alanda ön planda tutulması temennisiyle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilişinin 76. yılını kutluyor, eşit yaşam süreceğimiz, adil bir dünya diliyorum."
ÜNLÜ DÜŞÜNÜRLERİN İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ SÖZLERİ
Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)
İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)
Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)
Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)
İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)
İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)
İnsan, almadığı şeye sahip olamaz. (Goethe)
Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)