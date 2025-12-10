İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ MADDELERİ

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, 30 maddeden oluşan bir belgedir ve her bir madde, temel insan haklarını ve özgürlüklerini korumaya yönelik prensipleri içerir. İşte bu beyannamedeki bazı önemli maddeler:

Madde 1: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla hareket etmelidirler.

Madde 2: Herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya başka bir durum bakımından ayrım gözetilmeksizin, bu Beyannamenin ilan ettiği bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir.

Madde 3: Herkesin yaşam hakkına saygı gösterilmelidir; yaşam hakkı, herkesin güvenliğini koruma hakkını içerir.

Madde 5: Hiç kimse işkenceye, zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz veya kötü muamele göremez.

Madde 10: Herkes, eşit bir şekilde yargılanma hakkına sahiptir.

Madde 19: Herkes düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir; bu hak, her türlü bilgi ve düşünceyi almak, vermek ve yaymak için sansürsüz özgürlüğü içerir.

Madde 25: Herkesin yaşam standardı, sağlık, yiyecek, barınma ve temel sosyal hizmetlere ulaşma hakkı vardır.

Madde 30: Hiçbir hükümet, bu Beyannamede belirtilen hak ve özgürlükleri yok sayamaz veya kısıtlayamaz.