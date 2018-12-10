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Bekçi adayları tarafından ''Bekçi alımı ne zaman başlayacak?'' sorusu araştırılmaya devam ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yönetilecek süreçte 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 10 bin bekçi alımı şartları neler? İşte tüm detaylar...
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. Polis Akademisi ve Emniyet genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı takvime göre alımlar başlayacak. Takvim belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.
İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında; kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işlemi, şoför ünvanları bulunuyor.
BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
Adaylarda aranılan şartlar;
1- Türk vatandaşı olmak
2- İlkokulu bitirmiş olması
3- Askerliğini bitirmiş olması
4- Başvuru tarihiyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almış olmak
5- Hapis cezasından hükümlü bulunmamak
6- Türk toplum telakkilerşne göre kötü şöhretli tanınmamak
7- Kamu haklarından mahrum olmamak
8- Memuriyete engel bir hali bulunmamak
9- Silah taşımaya ve silahla görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak
10- Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
11- Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak
12- Polis eğitim kurumlarında çıkarılmamış olmak
13- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- T.C. kimlik numarası yazılı beyanı
2- Sınav başvuru dilekçesi
3- Diploma veya geçici bitirme belgesinin fotokopisi
4- Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf
5- Kendisi ve evli ise eşinin bu yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları
6- Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesini ilgili kurumca onaylı örneği
7- Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
8- Askerlik terhis belgesi fotokopisi
9- Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi istenir
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