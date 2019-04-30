Öztürk, Almanya turnesinde yer alan konukları Hakan Altun, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, İrem Sak ve Simge Sağın ile önümüzdeki günlerde 'Beyaz Show'un Türkiye turnesine çıkacak.,Turnede esnasında gerçekleşen evlenme teklifleriyle hep birlikte duygusal anlara da şahitlik edildi.

BEYAZ ALMANYA'DA STADYUMLARI DOLDURDU

Beyazıt Öztürk, 'Beyaz Show' ile çıktığı Almanya turnesinde yer alan iki şehirde toplam 10 bin kişiye ulaştı.

Beyazıt Öztürk'ün Oberhausen Konig Pilsener Arena ve Hamburg Barclaycard Arena'daki programlarının konukları Doğu Demirkol, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, İrem Sak, Hakan Altun ve Simge Sağın oldu.

Doğu Demirkol,İbrahim Büyükak ve İrem Sak, esprileriyle, Hakan Altun, Simge Sağın ve Oğuzhan Koç ise şarkılarıyla Oberhausen ile Hamburg'da yaşayan Türklere keyifli saatler yaşattı.

Beyazıt Öztürk, Almanya turnesinde yer alan konukları Hakan Altun, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, İrem Sak ve Simge Sağın ile önümüzdeki günlerde 'Beyaz Show'un Türkiye turnesine çıkacak. Beyazıt Öztürk turne ile ilgili olarak; "Muhteşem bir ekip olduk.Seneye bu ekiple Avrupa'yı ve Türkiye'yi dolaşarak harika işler yapacağız.Sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.