Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

10 bin kişi Almanya'da Beyaz'la kahkahalara boğuldu

Beyazıt Öztürk, ünlü konukların yer aldığı 'Beyaz Show'un Almanya turnesinde seyircilere kahkaha ve müzikle bezeli keyifli saatler yaşattı

Beyazıt Öztürk

Öztürk, Almanya turnesinde yer alan konukları Hakan Altun, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, İrem Sak ve Simge Sağın ile önümüzdeki günlerde 'Beyaz Show'un Türkiye turnesine çıkacak.,Turnede esnasında gerçekleşen evlenme teklifleriyle hep birlikte duygusal anlara da şahitlik edildi.

BEYAZ ALMANYA'DA STADYUMLARI DOLDURDU

Beyazıt Öztürk, 'Beyaz Show' ile çıktığı Almanya turnesinde yer alan iki şehirde toplam 10 bin kişiye ulaştı.

Beyazıt Öztürk'ün Oberhausen Konig Pilsener Arena ve Hamburg Barclaycard Arena'daki programlarının konukları Doğu Demirkol, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, İrem Sak, Hakan Altun ve Simge Sağın oldu.

Doğu Demirkol,İbrahim Büyükak ve İrem Sak, esprileriyle, Hakan Altun, Simge Sağın ve Oğuzhan Koç ise şarkılarıyla Oberhausen ile Hamburg'da yaşayan Türklere keyifli saatler yaşattı.

Beyazıt Öztürk, Almanya turnesinde yer alan konukları Hakan Altun, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, İrem Sak ve Simge Sağın ile önümüzdeki günlerde 'Beyaz Show'un Türkiye turnesine çıkacak. Beyazıt Öztürk turne ile ilgili olarak; "Muhteşem bir ekip olduk.Seneye bu ekiple Avrupa'yı ve Türkiye'yi dolaşarak harika işler yapacağız.Sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kerimcan Durmaz video! Skandal paylaşıma tepkiler çığ gibi! İşte açıklamalar ve tepkiler...
MAGAZİNKerimcan'ın skandal paylaşımına tepki yağdı
Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
MAGAZİNUsta sanatçıya veda
Kerimcan Durmaz'ın skandal paylaşımına tepki yağdı - Magazin haberleri
MAGAZİNKerimcan'ın skandal paylaşımına tepki yağdı
'Kara Şimşek' dizisinin yıldızı David Hasselhoff'a bir de şimdi bakın - Magazin haberleri
MAGAZİN'Kara Şimşek'in yıldızına bir de şimdi bakın
'Kurtlar Vadisi' dizisine "iftira" ve "hakaret" davasında karar
MAGAZİNNihat Doğan'a hapis şoku
Mesut Özil nişanlısı Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı - Magazin haberleri
MAGAZİN"Seni seviyoruz"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X