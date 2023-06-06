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10 bin ton kum kullanan 25 heykeltıraş onlarca heykel yaptı

Antalya'da bu yıl 18.'si düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, ‘Uzay Macerası' temasıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. 10 bin ton kum kullanarak 25 heykeltıraşın ortaya koyduğu onlarca eser, ziyaretçilere bilim kurgu tadında festival yaşatıyor

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İHA
  • 10 bin ton kum kullanan 25 heykeltıraş onlarca heykel yaptı

    Muratpaşa Lara Plajlar bölgesinde yer alan ve bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin 2023 teması, ‘Uzay Macerası' olarak belirlendi.
  • 10 bin ton kum kullanan 25 heykeltıraş onlarca heykel yaptı

    İHA'nın haberine göre haziranda kapılarını ziyaretçilere açan festivalde, 10 bin ton üzerinde kum kullanılarak 10 farklı ülkeden 25 heykeltıraş 15 teknik ekip yeni eserler oluşturdu. Geçtiğimiz yıllarda yer alan heykellerle birlikte 150'yi aşkın eserin yer aldığı alanda, uzaya ilk gönderilen roketlerden günümüze kadar olanların bire bir ölçekleri küçültülerek yapıldı.
  • 10 bin ton kum kullanan 25 heykeltıraş onlarca heykel yaptı

    Roketlerin dışında ilk kez Video Mapping (video haritalama) teknolojisi kullanıldı. Ziyaretçilere uzay macerası bilim kurgu tadında yaşatıldı.
  • 10 bin ton kum kullanan 25 heykeltıraş onlarca heykel yaptı

    09.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul eden festival alanında, güçlendirilmiş teleskoplar da yer alıyor. Akşam saatlerinde ay, Jüpiter, Satürn gibi gezegenler, gündüz saatlerinde de güneş ücretsiz olarak ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor.
  • 10 bin ton kum kullanan 25 heykeltıraş onlarca heykel yaptı

    UZAYA GÖNDERİLENDEN GÜNÜMÜZE KADAR OLAN ROKETLER YAPILDI

    Bu yılki temanın 7'den 70'e tüm ziyaretçilere hitap ettiğini belirten Festival Direktörü Cem Karaca, “Ziyaretçilerimize insanlığın uzaya olan macerasını, Sümerler'den başlayarak günümüze kadar gelinen aşamaları değişik heykellerle canlandırdık. 
  • 10 bin ton kum kullanan 25 heykeltıraş onlarca heykel yaptı

    Bu yıl önceki senelerin dışında ek bir bölüm açtık, burada da uzaya gönderilen ilk roketten günümüze kadar gelen en önemli roketlerin belirli ölçeklerde küçültülmüş boyutlarda heykelini yaptık” dedi.

     
  • 10 bin ton kum kullanan 25 heykeltıraş onlarca heykel yaptı

    Bu yıl ilk defa Video Mapping çalışması yaptıklarını ifade eden Karaca, “2 aylık bir çalışma neticesinde çok etkili ve özel bir çalışma ortaya çıktı. Yine çok güçlü teleskoplarla uzay gözlemleri yaptırıyoruz. Gece gelen ziyaretçilere, ay, Satürn, Jüpiter gibi uzaydaki yıldızları ve gezegenleri, gündüz gelenler için ise güneşi gözlemleme imkanı sağlıyoruz.
  • 10 bin ton kum kullanan 25 heykeltıraş onlarca heykel yaptı

    İnsanların uzaya çıkması bilimdeki gelişmelerle bugüne geldi. Biz de buraya gelen ziyaretçilerimizin keyifli dakikalar geçirmelerini istedik. Uzayla alakalı Star Wars, Star Trek gibi filmlerin sahnelerini de canlandırdık” diye konuştu.

    200 BİN ZİYARETÇİ HEDEFİ 

     

    Karaca, bu yıl 200 bin ziyaretçi hedeflerinin olduğunu da sözlerine ekleyip, “Bu yıl Türkiye turizmindeki görülen rakamlar önceki yıllara göre ciddi bir artış olacağını gösteriyor. Hem Antalya'ya hem Türkiye'ye gelen turist sayısında çok ciddi bir artış bekliyoruz.
  • 10 bin ton kum kullanan 25 heykeltıraş onlarca heykel yaptı

    Buna bağlı olarak biz de önceki yıllardan daha fazla ziyaretçi alacağımızı hesaplıyoruz. Bu sene 200 bine yakın ziyaretçi hedefine kilitlendik. İnşallah bu rakamı da rahat bir şekilde aşarız” ifadelerine yer verdi.
  • 10 bin ton kum kullanan 25 heykeltıraş onlarca heykel yaptı
  • 10 bin ton kum kullanan 25 heykeltıraş onlarca heykel yaptı

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