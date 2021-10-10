Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de koronavirüs pozitif vaka sayısı 28 bine geriledi. İşte merak edilenler...

10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Ekim günlük koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı. Koronavirüs güncel vaka sayıları belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS KARNESİ...

En güncel koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "GENÇLER, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid’siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" ifadelerini kullandı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,75 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 225 bin 352'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 187 bin 589 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.