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Bakan Turhan: 10 firma ilk defa İstanbul'a sefer düzenlemeye başladı

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuşların İstanbul Havalimanı'na alınması ile 9 ülkeden 10 firmanın ilk defa İstanbul'a sefer düzenlemeye başladığını bildirdi. Turhan, 19 Mayıs'a kadar iç hatlarda 1 milyon 785 bin ve dış hatlarda da 5 milyon 906 bin yolcu olmak üzere İstanbul Havalimanı'nın toplam 7 milyon 691 bin yolcuya hizmet verdiğini açıkladı

İstanbul Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuşların İstanbul Havalimanı'na alınması ile 9 ülkeden 10 firmanın ilk defa İstanbul'a sefer düzenlemeye başladığını bildirdi.

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) basın odasının açılışını katılan Bakan Turhan, "Üç saat uçuşla 60 ülkeye ulaşılabilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyada böyle bir ülke yok." ifadelerini kullanırken, Türk havacılığının ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza attığını, 2002'de iki merkezden 26 noktaya düzenlenen iç hat seferlerinin bugün 7 merkezden toplam 56 noktaya yapıldığını belirtti.

Dış hatlarda 2003 yılında iki havayolu işletmesi ile 50 ülkede 60 noktaya sefer düzenlendiğini, 2018 sonunda ise 124 ülkede 318 noktaya ulaşıldığını vurgulayan Turhan, "Bu gelişmeler gölgesinde 2003 yılında 34 milyon 400 bin olan yolcu sayısı rekor kırarak, 210 milyona yaklaştı. Son on yılda uluslararası hava taşıma sektöründe Türkiye, dünya ortalamasının 3 katı üzerinde büyüdü. Uçak sayımız 515’e, koltuk kapasitemiz ise 97 bin 400'e ulaştı. Sivil havacılık sektörünün cirosu 2018 yılında 110 milyar liraya, istihdam edilen personel sayısı ise 205 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

- "Geleceği iyi okuyamazsanız, geleceğiniz iyi olmaz."

Bakan Turhan, her gün bin 300'e yakın uçağa ev sahipliği yapan, geçen yıl toplam 68 milyon yolcunun kullandığı Atatürk Havalimanı'nın son yıllarda talepleri karşılamaz noktaya geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

  • İlk etabı geçtiğimiz ay başında tam anlamıyla hizmete girmesine karşın sadece 1,5 ay gibi kısa bir sürede 49 binin üzerinde uçak trafiğine hizmet verdi. 19 Mayıs’a kadar 1 milyon 785 bin yolcu iç hatlarda, 5 milyon 906 bin yolcu dış hatlarda olmak üzere toplam 7 milyon 691 bin yolcuya hizmet verdi. Dünyanın birçok ülkesinde büyük havalimanları bir yılda bu kadar yolcu ağırlamıyor. Bakınız, uçuşların İstanbul Havalimanı’na alınması ile 9 ülkeden 10 firma ilk defa İstanbul’a sefer düzenlemeye başladı. Bunlar Çin'den, Hindistan'dan, Tunus'tan, Karadağ'dan, Cezayir'den ve Etiyopya'dan slot verdiğimiz havayolu şirketleridir.

 

- "Katil bulut bulunuyorsa uçak asla oraya indirilmez"

Geçen hafta hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki havalimanlarına inmesi gereken bazı uçakların başka illere yönlendirildiğini hatırlatan Turhan, şunları kaydetti:

Bir bölgede CB bulutu olarak bilinen ve pilotların 'katil bulut' olarak tarif ettikleri bu bulutlar bulunuyorsa bir uçak asla oraya indirilmez. Çünkü çok büyük bir risk alırsınız, insan hayatı söz konusudur. 17 Mayıs günü havalimanın üzerinde ve hatta İstanbul’da bu bulutlardan vardı ve bazı uçakların inişlerine izin verilmedi. Bu durum aynı zamanda Sabiha Gökçen Havalimanı için de geçerliydi.

Vay efendim, 'Mimarlar Odası uyarmıştı da burada havalimanı yapılamazmış da bak işte efendim rüzgardan uçaklar inemiyormuş da...' Bir sürü tezvirat yapıldı. Bu havalimanının yapılmasına karar verenler, projelendirenler, yapım işini üstlenenlerin hepsi, mimar ve mühendisi, her risk ve her ihtimalin hesapları yapıldı. Uluslararası kuruluşlar da takip ettiler. Bu büyüklükteki yapılara kredi veren kuruluşlar da her türlü risk hesaplamalarını yaptıktan sonra krediyi verdiler. Şimdi bütün bu saydığım kişi veya yapılar, bu havalimanının burada yapılmasının uygun olmayacağını göremedi de sadece bazı muhalif gruplar görmüş oldu. Bırakın bu işleri, ülkemiz için faydalı olan her işi yapacağız ve insanımızın, ülkemizin hizmetine sunacağız.

Turhan, Türkiye'deki muhalif grupların eleştirilerine karşın İstanbul Havalimanı'nın geçen hafta ABD merkezli aylık seyahat dergisi "Global Traveler" tarafından "Üstün Yenilik" kategorisinde özel başarı ödülünün sahibi olduğunu kaydetti.

 

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