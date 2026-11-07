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        Haberler Bilgi Gündem 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? 10 Kasım'da okul var mı?

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? 10 Kasım'da okul var mı?

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşırken öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılında 10 Kasım Salı günü anılacak. Öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar 10 Kasım'ın resmî tatil kapsamında olup olmadığını merak ediyor. Peki, 10 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? 10 Kasım'da okul var mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 01:42 Güncelleme:
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        1

        10 Kasım 2026 Salı günü okulların açık olup olmayacağı, eğitim öğretimin devam edip etmeyeceği gündemdeki yerini aldı. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Peki, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? 10 Kasım'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? İşte 10 Kasım'da okulların durumu ve merak edilen ayrıntılar...

        2

        10 KASIM 2026 RESMÎ TATİL Mİ?

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye'de resmî tatil olarak kabul edilmiyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 10 Kasım, resmî tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinde genel çalışma düzeni devam edecek. Günün Atatürk'ü anma günü olması, kendiliğinden tam gün veya yarım gün tatil uygulanacağı anlamına gelmiyor.

        3

        10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

        10 Kasım 2026 Salı günü Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde 10 Kasım için bir tatil kararı bulunmuyor. Bu kapsamda öğrencilerin normal ders programları doğrultusunda okullarına gitmesi bekleniyor.

        4

        10 KASIM'DA DERS YAPILACAK MI?

        10 Kasım Salı günü okullarda ders yapılacak. Ancak Atatürk'ün vefatının yıl dönümü nedeniyle eğitim kurumlarında anma törenleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Öğrenciler ve öğretmenler, günün anlam ve önemine uygun programlara katılacak. Törenlerin ardından derslerin işleyişi okul yönetimlerinin hazırladığı programa göre sürdürülecek.

        5

        10 KASIM YARIM GÜN TATİL Mİ?

        10 Kasım için ülke genelinde yarım gün tatil uygulaması da bulunmuyor. Atatürk'ü Anma Günü, kanunda belirtilen yarım günlük resmî tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla yalnızca 10 Kasım olması nedeniyle öğleden sonra okulların tatil edilmesi söz konusu değil.

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