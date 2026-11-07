10 KASIM 2026 RESMÎ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye'de resmî tatil olarak kabul edilmiyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 10 Kasım, resmî tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinde genel çalışma düzeni devam edecek. Günün Atatürk'ü anma günü olması, kendiliğinden tam gün veya yarım gün tatil uygulanacağı anlamına gelmiyor.