Bugün bankalar açık mı? 10 Kasım'da bankalar tatil mi, çalışıyor mu? Bugün bankacılık işlemi olnalar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere saat 9'u 5 geçe Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılıiının 84. yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri yapılacak. Hayat bir dakikalığına olsun duracak. Peki bankalar bugün çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...