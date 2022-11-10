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10 Kasım'da bankada işi olanlar dikkat! Saat 09.05'te hayat duracak

10 Kasım yani bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılıiının 84. yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te hayat duracak. Yurdun her köşesinde olduğu gibi bankalarda da anma törenleri yapılacak. Peki, 10 Kasım'da yani bugün bankalar açık mı? İşte cevabı...

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  • 10 Kasım'da bankalar tatil mi, açık mı? Saat 09.05'te hayat duracak! Bugün bankalar çalışıyor mu?

    Bugün bankalar açık mı? 10 Kasım'da bankalar tatil mi, çalışıyor mu? Bugün bankacılık işlemi olnalar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere saat 9'u 5 geçe Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılıiının 84. yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri yapılacak. Hayat bir dakikalığına olsun duracak. Peki bankalar bugün çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...
  • 10 Kasım'da bankalar tatil mi, açık mı? Saat 09.05'te hayat duracak! Bugün bankalar çalışıyor mu?

    10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

    10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü 2022 yılında yani bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olarak sayılmamaktır. Bu sebeple okullar ve diğer kamu kurumları faaliyetlerine devam edecektir.
  • 10 Kasım'da bankalar tatil mi, açık mı? Saat 09.05'te hayat duracak! Bugün bankalar çalışıyor mu?

    10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI?

    Bankalar sadece hafta sonları ve resmi tatillerde kapalı konumda oluyorlar. 10 Kasım resmi tatil olarak sayılmamaktadır. 10 Kasım Perşembe günü bankalar normal mesai saaatlerinde çalışıyor olacaklardır. 10 Kasım 2022 Perşembe günü vatandaşlar bankalardan işlemlerini gerçekleştirebilecek.

     

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