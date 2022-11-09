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10 Kasım hastane, eczane ve sağlık ocağı çalışma saatleri:

10 Kasım 1938'de kaybettiğimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, her sene olduğu gibi bu sene de vefatının 84. yılında tüm Türkiye'de anılacak. 10 Kasım'ın bu yıl perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle hastaneler, eczaneler ve sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı merak konusu oldu.

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  • 10 Kasım'da sağlık ocağı açık mı? 10 Kasım'da hastane, eczane ve sağlık ocakları açık olacak mı?

    10 Kasım 1938'de kaybettiğimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu yıl vefatının 84.yılı! Her sene olduğu gibi Ulu Önder bu sene de törenle anılacak. 10 Kasım'ın hafta içine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından 10 Kasım'da hastanelerin, eczanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı merak konusu oldu.
  • 10 Kasım'da sağlık ocağı açık mı? 10 Kasım'da hastane, eczane ve sağlık ocakları açık olacak mı?

    10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

    10 Kasım bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olarak sayılmamaktır. 
  • 10 Kasım'da sağlık ocağı açık mı? 10 Kasım'da hastane, eczane ve sağlık ocakları açık olacak mı?

    10 KASIM HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

    10 Kasım tarihinde sağlık ocakları ve hastaneler açık olacaktır.
  • 10 Kasım'da sağlık ocağı açık mı? 10 Kasım'da hastane, eczane ve sağlık ocakları açık olacak mı?

    10 KASIM ECZANELER AÇIK MI?

    10 Kasım tarihinde eczaneler açık olacaktır.
  • 10 Kasım'da sağlık ocağı açık mı? 10 Kasım'da hastane, eczane ve sağlık ocakları açık olacak mı?

    ATATÜRK'ÜN VEFATININ KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

    Atatürk 1938’de 10 Kasım’da saat 09:05’te hayatını kaybetti. 2022 yılı Atatürk’ün vefatının 84. yılı olacak.

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