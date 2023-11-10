10 Kasım! Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yıldönümünde tüm yurtta anılıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin yükselişine Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hiçbir güç engel olamayacaktır" ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü huzurunda ziyaret etti.
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıldönümünde tüm yurtta anılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanında; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, komuta kademesi yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakırken, saatler 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇBİR GÜÇ ENGEL OLAMAYACAK
Devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:
"Vefatınızın 85'inci sene-i devriyesinde zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı, kahraman şehitlerimizi yad ediyoruz.
İlk asrını büyük bir gururla geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için aşkla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hiçbir güç engel olamayacaktır."