10 Kasım Hangi Burç? 10 Kasım Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

İnsanlar gökyüzüne bakmaya başladığından bu yana buradaki hareketlerin birtakım etkilere sebep olduğunu anlamaya başladılar. Elbette ki bu etki bizler için de geçerliydi. Günümüzde pek çok kişi burçların etkisinin yadsınamaz bir gerçek olduğu inancını taşımaktadır. 10 Kasım için incelediğimiz burç bize bu günün tutkulu ve kararlı bir kişilik olduğunu söyler. Biz de bu yazımızda oldukça kapsamlı bir şekilde 10 Kasım hangi burç, bu burcun kadın ve erkek bireyler üzerindeki yansımaları neler, 10 Kasım yükseleni ve özelikleri neler gibi soruların yanıtlarını arayacağız.

10 Kasım Hangi Burç? 10 Kasım burcu ne sorusuna sabit özellikli bir su grubu burcu olan akrep yanıtını verebiliriz. Akrep burcu bireyleri hayatta ne istediğini bilen ve kararlı yapılarıyla tanınırlar. Onlar tutkulu ve romantiktir. Güneş burcunun yanında bir de yükselen burcu vardır. Yükselen burcu daha çok kişinin kendini dışa vurumu yani nasıl yansıttığı ile ilgilidir. Bu noktada akıllara 10 Kasım yükseleni nedir sorusu gelmektedir. Bu soruyu yanıtlayabilmek için doğum yeri ve doğum saati bilgilerine ihtiyaç vardır.

10 Kasım Burcu Özellikleri Akrep burcu iki önemli gezegen Mars ve Plüton tarafından yönetilirler. Akrep sabit bir su burcudur. Sezgileri yüksek olan akrep bireyleri hislerine çok güvenir. Ve neredeyse bu sezgisellikte çok az yanılır. Planlı ve kararlı olan akrep bireyleri uzun vadeli planlar yapar. Aslında burçlar kadın ve erkek bireylerde farklı yansımalar gösterebilmektedir. Şimdi 10 Kasım burcu kadını özelliklerine bakalım: Akrep kadını güven noktasında kimsenin umutlarını boşa çıkarmaz. Güven ve sadakat akrep kadının en önem verdiği unsurlar arasındadır.

Akrep kadını doğal bir çekiciliğe sahiptir. O girdiği çevrelerde yaydığı aurayla hemen fark edilir.

Doğuştan lider özelliği olan akrep kadını yönetici pozisyonlar için ideal adaylardır.

Bir akrep kadını duygusal derinliği önem verir. Yüzeysel ilişkileri sevmez.

Akrep kadını gizem sever. Bu yüzden kendini açması için belli bir süre geçmesi gerekir.

Sahiplenen akrep kadını zaman zaman kıskanç olmakla da itham edilebilir. Şimdi 10 Kasım burcu erkeği özelliklerine bakalım: Akrep erkeği özgürlüğüne düşkündür. Kendini kısıtlanmış hissettiğinde oradan hemen uzaklaşır.

Akrep erkeği kestirilemez bir yapıya sahiptir.

Meraklı doğasıyla akrep erkeği farklı ilgi alanlarına yönelir ve derinlemesine araştırır.

Akrep erkeği tutkuludur. Hem iş hem de aşk yaşamında tutku onu harekete geçiren itici unsurdur.

Derin bağlar kurmayı seven akrep erkeği uzun ilişkilerin adamıdır.

Stratejik ve planlı yapısı akrep erkeğini sorunları çözmede bir üst noktaya taşır.

Hedef odaklı olan akrep erkeği kısa vadeli planlar yapmaz. Realist yaklaşımıyla akrep erkeği ayakları yere sağlam basan planlar yapar. 10 Kasım Burcu Yorumu

10 Kasım doğumlu akrepler bu burcun tüm olumlu ve olumsuz özelliklerini üzerinde taşır. Akrep bireyleri analitik zekasıyla iş yaşamının tutkulu, cesur girişimcileridir. Onlar planlı hareket ettikleri sürece başarısız olmayacaklardır. 10 Kasım doğumlu akreplerin aşk yaşamları ise sadakat ve güven üzerine kuruludur. 10 Kasım'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular 10 Kasım’da doğan Türk ünlüler ve futbolculardan birkaçı aşağıdadır: Ogün Altıparmak

Fikret Kızılok

Tanju Çolak

İnanç Konukçu

Zafer Çağlayan 10 Kasım'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular 10 Kasım’da doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları ise şunlardır: