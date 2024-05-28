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        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 kişi can vermişti... 6 yaşındaki kanser hastası Taha için yola çıkmışlar!

        10 kişi can vermişti... 6 yaşındaki kanser hastası Taha için yola çıkmışlar!

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 10 kişiden 8'inin cenazesi Diyarbakır'a getirilerek, Bağlar, Hani, Çermik, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde defnedildi. Kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Sultan Acet ve 6 yaşındaki oğlu Taha'nın, baba Hacı Acet'le birlikte kemik kanseri olan Taha'nın tedavisi için İstanbul'a gittikleri öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 07:47 Güncelleme: 28.05.2024 - 07:47
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        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün yolun karşısına geçmesi sonucu yaşanan ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Kazada yaşamını yitirenlerden 8'inin cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. İşte feci kazanın ardından ortaya çıkan yürek yakan hayat öyküleri...

        TAHA İÇİN İSTANBUL’A GİDİYORLARDI

        Sultan Acet (30) ve 6 yaşındaki oğlu Taha’nın cenazesi Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi. Sultan Acet’in kazada yaralanan eşi Hacı Acet’le birlikte kemik kanseri olan Taha’nın tedavisi için İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

        KURBAN BAYRAMINI İSTANBUL'DA GEÇİRECEKLERDİ

        İpek Taraman (33) ile eşi Serhat Taraman (35) ve kızları Elif Taraman’ın (3) cenazeleri Hani ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Taraman ailesinin yakınları ile Kaymakam Abdullah Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Murat Şenyurt, İlçe Emniyet Amiri Yunus Kabataş ve ilçe halkı katıldı. Taraman ailesinin Kurban Bayramı’nı geçirmek için İstanbul’a gittikleri öğrenildi.

        BÜYÜKANNESİNİN CENAZE TÖRENİ İÇİN GELMİŞTİ

        Mehmet Kaplan’ın (34) cenazesi de Çermik ilçesinde defnedildi. Kaplan’ın İstanbul’da bir restoranda çalıştığı, vefat eden büyükannesi Hatun Kaplan’ın cenaze töreni için Diyarbakır’a geldiği ve tekrar İstanbul’a gittiği öğrenildi.

        KAZA GEÇİREN YEĞENİNİ ZİYARETE GİDİYORDU

        Kazada hayatını kaybeden Ozan Kılıç’ın (29) cenazesi Kocaköy ilçesinde, Birsen Çiftsüren’in (52) de Hazro ilçesinde defnedildi.

        KAZA GEÇİREN YEĞENİNİ ZİYARETE GİDİYORDU

        AA'da yer alan habere göre Birsen Çiftsüren'in ise trafik kazası geçiren ve yaralanan yeğenini görmek için Ankara'ya gitmek üzere otobüse bindiği belirtildi.

        MÜHENDİS OZAN EĞİTİME GİDİYORDU

        Diyarbakır'da makine mühendisi olarak çalışan Ozan Kılıç'ın da eğitim amacıyla İstanbul'a gittiği öğrenildi.

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