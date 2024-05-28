10 kişi can vermişti... 6 yaşındaki kanser hastası Taha için yola çıkmışlar!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün yolun karşısına geçmesi sonucu yaşanan ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Kazada yaşamını yitirenlerden 8'inin cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. İşte feci kazanın ardından ortaya çıkan yürek yakan hayat öyküleri...

TAHA İÇİN İSTANBUL’A GİDİYORLARDI Sultan Acet (30) ve 6 yaşındaki oğlu Taha’nın cenazesi Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi. Sultan Acet’in kazada yaralanan eşi Hacı Acet’le birlikte kemik kanseri olan Taha’nın tedavisi için İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

KURBAN BAYRAMINI İSTANBUL'DA GEÇİRECEKLERDİ İpek Taraman (33) ile eşi Serhat Taraman (35) ve kızları Elif Taraman’ın (3) cenazeleri Hani ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Taraman ailesinin yakınları ile Kaymakam Abdullah Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Murat Şenyurt, İlçe Emniyet Amiri Yunus Kabataş ve ilçe halkı katıldı. Taraman ailesinin Kurban Bayramı’nı geçirmek için İstanbul’a gittikleri öğrenildi.

BÜYÜKANNESİNİN CENAZE TÖRENİ İÇİN GELMİŞTİ Mehmet Kaplan’ın (34) cenazesi de Çermik ilçesinde defnedildi. Kaplan’ın İstanbul’da bir restoranda çalıştığı, vefat eden büyükannesi Hatun Kaplan’ın cenaze töreni için Diyarbakır’a geldiği ve tekrar İstanbul’a gittiği öğrenildi.

KAZA GEÇİREN YEĞENİNİ ZİYARETE GİDİYORDU Kazada hayatını kaybeden Ozan Kılıç’ın (29) cenazesi Kocaköy ilçesinde, Birsen Çiftsüren’in (52) de Hazro ilçesinde defnedildi.

KAZA GEÇİREN YEĞENİNİ ZİYARETE GİDİYORDU AA'da yer alan habere göre Birsen Çiftsüren'in ise trafik kazası geçiren ve yaralanan yeğenini görmek için Ankara'ya gitmek üzere otobüse bindiği belirtildi.