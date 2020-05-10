Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 138.657'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.786 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 10 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?"

9 Mayıs (dün) koronavirüs tablosu aşağıdaki durumdaydı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1542 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu.

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bin 162'ye, vaka sayısı 4 milyon 97 bin 429'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 80 bin 22 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 31 bin 587 ile İngiltere, 30 bin 395 can kaybıyla İtalya, 26 bin 478 ile İspanya, 26 bin 310 ile Fransa, 10 bin 627 ile Brezilya, 8 bin 581 ile Belçika, 7 bin 549 ile Almanya, 6 bin 589 ile İran, 5 bin 422 ile Hollanda, 4 bin 693 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (3 bin 739),İsveç (3 bin 220),Meksika (3 bin 160),Hindistan (2 bin 101),İsviçre (1830),Rusya (1827),Peru (1814),Ekvador (1717),İrlanda (1446) ve Portekiz (1126)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 431 bin 967 kişi iyileşirken, 2 milyon 385 bin 300 kişinin ise tedavisi sürüyor.