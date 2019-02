Koç Grubu şirketlerinden Tofaş, 1971 yılından bu yana Türk otomotiv sanayisinin en büyük iki firmasından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin 1994 yılında devreye aldığı Ar-Ge merkezinde ise, üretim faaliyetlerinin bir üst seviyeye taşınması hedefiyle çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Öyle ki, bundan 25 yıl önce, üretimdeki modellere problem çözme desteği verme ve ürün devreye alma misyonu ile kurulan Tofaş'ın Ar-Ge merkezinin, bugün küresel pazarlar için yeni ürün geliştirme, mevcut ürünlerin güncellenmesi ve belirli alanlarda teknoloji geliştirme gibi sorumlulukları bulunuyor.

45 milyon euroluk altyapısı bulunan tesiste, 550'si mühendis olmak üzere toplam 700 kişi bu amaç doğrultusunda çalışıyor. Söz konusu merkezde geliştirilen projeleri yerinde incelemek ve geliştirilme süreçlerine tanıklık etmek için Bursa'daki Tofaş fabrikasındayız.

AR-GE'YE 10 MİLYON EURO YATIRDI

Fabrikada bir araya geldiğimiz Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Ar-Ge'nin kilit rolünün küresel rekabetteki sürdürülebilirlik alanında ortaya çıktığını anlattı. Eroldu, yıllık cirolarının yüzde 3’ünü Ar-Ge çalışmalarına ayırdıklarını vurgulayarak, 2018 yılında 10 milyon euro yatırımla Ar-Ge’deki test yeteneklerini artırma yoluna gittiklerinden bahsetti.

Gelinen noktada Ar-Ge ihracatı da gerçekleştirdklerinin altını çizen Eroldu, " Fiat Chrysler Automobiles’in yurtdışındaki ürün geliştirme çalışmalarında Tofaş’ın Ar-Ge mühendisleri görev alıyorlar. Bu kapsamda, 2018 yılında 10 milyon euro tutarında Ar-Ge ihracatı gerçekleştirdik" dedi.

Tofaş'ın Ar-Ge çalışmaları hakkında da çeşitli bilgiler paylaşan Cengiz Eroldu, "Öncelikli olarak araçların ağırlığını azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Elektrikli araçlar konusunda da faaliyetlerimiz bulunuyor. Bunların dışında kendi yetkinliklerimizi artırmak üzere süregelen çalışmalarımız da var" ifadesini kullandı.

'SATIŞININ ÖNÜNDE MALİYET ENGELİ VAR'

Eroldu'nun bahsettiği elektrikli araç çalışmaları kapsamında, halihazırda Tofaş fabrikasında üretilen Fiat'ın hafif ticari modeli Doblo'nun, Türk mühendisler tarafından elektrikle çalışan bir versiyonun geliştirildiğini öğrendik.

Ne var ki, bizzat Tofaş CEO'su Eroldu'dan aracın şuan için satışa sunulmasının planlanmadığının bilgisini aldık.

Bu durumun nedenlerini sıralayan Eroldu, "Müşteri testi kapsamında farklı firmalara deneyimlemeleri için veriyoruz. Maliyet seviyeleri ve altyapının yeterli olmaması elektrikli araçların önündeki en büyük engel olarak duruyor. Mevcut şartlarda müşterinin daha fazla ödemesi gerekiyor" dedi.

'PAZARIN ESKİ GÜNLERİNE DÖNMESİ ZAMAN ALIR'

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu ile bir araya gelmişken, zor bir yılı geride bırakan sektörün geleceğini konuşmamak olmazdı.

Bu kapsamda, ÖTV ve KDV teşviklerinin Mart sonuna kadar uzatılmasıyla birlikte 2019 yılında 400 bin adet ve üzeri bir pazar beklentisinden söz eden Eroldu, "Vergi indirimlerinin bu yılın tamamını kapsaması sektörün istediği bir durum. Öte yandan otomobil talebini etkileyen en önemli konu faizler. Faizlerin yükselmesi müşteri talebini etkiliyor ve otomotiv sanayinin genelinde bir daralma yaratıyor" diye konuştu.

Pazarın tekrar milyon adet seviyelerine gelmesinin ise zaman alabileceğini vurgulayan Eroldu, "Geçmişte pazarın yine daralma yaşadığı 2001 ve 2009 senelerinde yeniden eski seviyelerine ulaşması 2 sene almıştı. Benzer bir zaman öngörebiliriz" ifadesini kullandı.

2019 CİRO HEDEFİ 20 MİLYAR TL

Tofaş'ın 2018 performansı ve 2019 yılı hedeflerini de açıklayan Eroldu, iç pazarda toplam 40 bin adet civarında satış gerçekleştirmeyi öngördüklerini bildirdi. Geçen yıl 240 bin adet ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Eroldu, ihracatta bu yıl geçen yıla paralel bir performans beklediklerini kaydetti.

Eroldu, üretim adetlerinin de 300 bine yakın bir seviyede olacağını ve 2019'de 20 milyar TL civarında ciro hedeflediklerini belirtti. Tofaş CEO'su, markanın iç pazardaki toplam satışları içindeki filo satış oranının yüzde 30’lar seviyesinde olduğunu da sözlerine ekledi.

'SUV MODELLERİ GÜNDEME ALACAĞIZ'

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu ile markanın geleceğini ve yakın bir gelecekte üretilmesi gündemde olan modelleri de konuştuk.

Avrupa ve Türkiye’de talebin SUV ve crossover modellere kaydığını söyleyen Eroldu, "Tabii ki bundan sonra bizim de bu konuyu muhakkak değerlendirmemiz gerekir. Egea’nın mimarisi çok yeni. Böyle bir çalışma söz konusu olursa Egea mimarisi üzerinde olabilir" dedi.

Yakın gelecekte, Avrupa’ya ihracat yapan şirketlerin hem hibrit hem de elektrikli araç üretmek zorunda kalacağına işaret eden Tofaş CEO'su, "Avrupa’daki kanun koyucular talebi hızlandırıyor. Bizler de Avrupa’ya ihracat gerçekleştiren bir marka olarak ikisine de uymak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

HER TÜRLÜ SESİ, SESSİZ ODADA DİNLİYORLAR

Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmalar hakkında detaylar paylaşan Tofaş CEO'su Eroldu, sanal gerçeklik teknolojisini kendi ürün geliştirme süreçlerine entegre etmek üzere çalışmalar yürüttüklerinden bahsetti.

Eroldu, Ar-Ge Merkezi’nde 2009 yılında faaliyete geçen ve durağan haldeyken 17 dB(A) ses seviyesinin bulunduğu sessiz odada ise, genel olarak daha sessiz ve daha konforlu araçlar sunabilmek üzere çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, "Aracın kabin içi gürültü seviyesi, motor sesi, egzoz sesi, izolatörlerin ses yutum performansları ile aracın pek çok bölgesinde titreşim seviyeleri ölçülüyor ve gerekli testler gerçekleştiriliyor" dedi.

ARACIN KAPILARINI 'CEPTEN' AÇIYOR

Tofaş'ın Ar-Ge merkezinde geliştirdiği bir diğer hizmet olan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması hakkında da konuşan Cengiz Eroldu, "Sistem tasarımından, mobil ve Cloud uygulamalarına her şey Tofaş ve yerli iş ortaklarımız ile gerçekleştirildi. Fiat Yol Arkadaşım Connect ile müşterilerimize araçlarına her zaman her yerden ulaşabilecekleri, araçlarını kullanmadıkları zamanlarda da onun bir bağ kurabilecekleri yeni bir deneyim sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Fiat Egea, Fiat Doblo ve Fiat Fiorino modellerinde sunulan uygulamanın, yeni araç alımlarında tercih edilebildiği gibi, aynı zamanda mevcut araç parkına uygulanabildiği bilgisini paylaşan Eroldu, "Fiat Yol Arkadaşım Connect ile uzaktan aracın kapı ve bagaj kilitlerini açma-kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumunu takip etme, online servis randevusu alabilme ile aracın park konumunu görebilme, acil yol yardım ile ambulans hizmeti alabilme gibi birçok farklı fonksiyona sahip olunuyor" dedi.

TAM ŞARJ İLE 210 KİLOMETRE GİDİYOR

Tofaş fabrikasında test sürüşü yapma fırsatı bulduğumuz elektrikli Doblo, 111 beygir güç ve 220 Nm tork üretiyor. Aracın, 30 kWs’lik bataryası ile kullanıcısına 210 km’ye kadar menzil sunduğu açıklanıyor.

Elektrikli Doblo'yu geliştiren mühendislerden aldığımız bilgiye göre, 0'dan 100 km/s hıza 12.9 saniyede içinde çıkan aracın hızlanma değerlerinin sınırlandırıldığını ve normal şartlarda 8 saniye içinde Doblo'nun 100 km/s hıza ulaşabildiğini öğrendik.

AĞIRLIĞI 150 KG ARTMIŞ

Doblo'nun bagajının alt kısmına yerleştirilen bataryalar aracın ağırlığını 150 kilogram kadar artırırken, ağırlık merkezini de aşağı çekmiş durumda. Bu durumun, Doblo'nun sürüş dinamiklerine yaradığını gözlemledik.

Öyle ki, virajlarda binek otomobil tavrı sergileyen elektrikli Doblo, içten yanmalı motorlu kardeşlerine kıyasla da daha az yana yatıyor. Ayrıca, yol yüzeyindeki dalgalanmaları daha az hissettirirken, yan rüzgarlardan da daha az etkileniyor. Bu tabloda, elden geçirilen süspansiyon ve yay ayarlarının etkisinin olduğu belirtiliyor.

Sonuç olarak, Tofaş Ar-Ge merkezinde Türk mühendislerin geliştirdiği çözümlerin sektör ve ülke açısından gurur verici olduğunu söylesek, sanırım abartmış olmayız. Umarız, bu ve bunun gibi merkezlerden çıkan katma değeri yüksek projelerin sayısı çoğalır ve Türk otomotiv sanayisi önümüzdeki yıllarda satışa sunulacak yerli otomobilin de katkısı ile dünyada hak ettiği yere kavuşur.