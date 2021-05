SHERLOCK

Arthur Conan Doyle’un efsane karakterleri Sherlock Holmes ve Dr. James Watson’ı modern zamanlara getiren dizi, Steven Moffat and Mark Gatiss’in imzasını taşıyor. Holmes’da Benedict Cumberbatch, Watson’da ise Martin Freeman’ın muhteşem bir ikili oluşturdukları BBC yapımı ‘Sherlock’, başka hiçbir diziye benzemeyen kendine özgü bir formata sahip. Her sezon 3 bölümden oluşuyor ve her bölüm uzun metrajlı bir sinema filmi havasında yazılıp çekiliyor. Özellikle ilk sezon ilk bölüm harika ama diğerlerinin de onun altında kalmadığı kesin. Son yılların kült haline gelen dizilerinden biri. Polisiye meraklılarının kaçırmaması önerilir. (Netflix)