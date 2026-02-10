METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı gececek. Yağışların genelikle yağmur ve sağanak, iç doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Manisa, Antalya’nın doğusu, Rize, Artvin, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Erzurum, Ağrı, Bitlis ile Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.