        10 Şubat hava durumu Meteoroloji: Gün içinde hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        10 Şubat güncel hava durumu: Gün içinde hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında; Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği tahmin ediliyor. Peki, 10 Şubat Salı hava nasıl? İşte 10 Şubat Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Giriş: 10.02.2026 - 00:03 Güncelleme: 10.02.2026 - 00:03
        1

        10 Şubat Salı güncel hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu merak ediliyor. Peki, 10 Şubat Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        2

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı gececek. Yağışların genelikle yağmur ve sağanak, iç doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Manisa, Antalya’nın doğusu, Rize, Artvin, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Erzurum, Ağrı, Bitlis ile Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        3

        İSTANBUL 5°C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

        İZMİR 10°C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA 3°C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

