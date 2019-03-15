Kayseri'de, 10 yaşlarındaki oğluna hafif ticari aracı kullandıran Hidayet D.'nin çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşması tepki çekti.



DHA'nın haberine göre, Hidayet D., Pınarbaşı ilçesinden Kayseri'ye giderken, sürücü koltuğuna 10 yaşlarındaki oğlunu oturttu. Yan koltuğa oturan baba, oğlu aracı kullanırken, cep telefonunun kamerasıyla video çekti. Oğluna sürüş tekniği gösteren babanın sosyal medya hesabında paylaştığı videoyu izleyenler, tepki gösterdi. Hidayet D.'nin "Efe hızlı gidiyorsun. Hızın 100 kilometre oldu. Dikkatli, yavaş ol. Gaza yavaş basacaksın oğlum, gaza çok yüklenme" diyerek, oğlunu uyardığı anlar da videoda yer aldı.

Videoda, aracı kullanan çocuğun "Kamyonun yanından geçeyim mi?" diye sorması üzerine arka koltukta oturan annesinin müdahale ettiği görüldü. Yanlarından polis aracı geçerken, "Polis geldi" diyen çocuğa Hidayet D.'nin "Sen polisi boş ver" dediği de görüntüde duyuldu.