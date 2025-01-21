"10 yıl içinde 5 dolar trilyoneri olacak"

Oxfam, İsviçre'nin Davos kentinde bugün başlayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık toplantısında, “Sömürgeciliğin adaletsiz yoksulluğu ve haksız zenginliği” başlıklı eşitsizlik raporunu yayımladı.

Dünya genelinde 2023'te 2 bin 565 olan milyarder sayısının, 2024'te 204 artarak 2 bin 769'a yükseldiği kaydedilen raporda, bu kişilerin toplam servetinin ise 12 ay içinde 13 trilyon dolardan 15 trilyon dolara ulaştığı, böylece geçen yıl, kayıtların tutulmaya başlamasından beri en büyük ikinci yıllık artışın yaşandığı belirtildi.

Milyarderlerin servetinin 2024’te 2023’e göre üç kat daha hızlı arttığı aktarılan raporda, Dünya Bankası verilerine göre yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısının 1990'dan bu yana neredeyse hiç değişmediği ifade edildi.

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Yoksulluğu azaltma konusundaki ilerlemenin durma noktasına geldiği vurgulanan raporda, dünya genelinde 3,6 milyar insanın günlük 6,85 doların altında bir gelirle yaşamını sürdürdüğüne ve bugün bu oranın dünya nüfusunun yüzde 44'ünü temsil ettiğine işaret edildi.

Raporda, “Giderek artan bu servet yoğunlaşması, milyarderlerin endüstriler ve kamuoyu üzerindeki etkisinin giderek arttığı tekelci bir güç oluşmasına yol açmaktadır.” denildi.

SERVETLERİ GÜNDE ORTALAMA 100 MİLYON DOLAR ARTTI

Oxfam raporunda, dünyanın en zengin 10 kişisinin servetlerinin geçen yıl günlük ortalama 100 milyon dolar arttığı, bu kişilerin, servetlerinin yüzde 99'unu kaybetseler bile milyarder olarak kalacakları belirtildi.

Dünyanın 10 yıl içinde 5 dolar trilyonerine sahip olacağı tahminde bulunulan Oxfam'ın raporunda, milyarderlerin servetinin yüzde 60'ının "artık miras, tekel gücü veya tanıdık bağlantılarından geldiğine" dikkat çekildi.

Raporda, “Haksız servet ve sömürgecilik milyarder servet birikiminin iki ana itici gücü olarak karşımıza çıkmaktadır.” ifadesi yer aldı.

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Bugün milyarderlern servetinin yüzde 36'sının "artık miras" yoluyla edinildiği aktarılan raporda, özellikle Avrupa'daki süper zenginlerin çoğunun, servetlerinin bir kısmını tarihsel sömürgeciliğe ve yoksul ülkelerin sömürülmesine borçlu olduğuna işaret edilerek, “Örneğin, genişleyen medya 'imparatorluğunu' Fransa'nın milliyetçi sağının hizmetine sunan milyarder Vincent Bollore'nin serveti kısmen Afrika'daki sömürgecilik faaliyetlerinden elde edilmiştir.” denildi.