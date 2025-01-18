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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 100 kişilik dev korodan Beethoven'ın 9. Senfonisi

        100 kişilik dev korodan Beethoven'ın 9. Senfonisi

        Olten Filarmoni Orkestrası, 2025 sezonunun Ocak ayı konserine, Hollanda Krallığı, Hollanda-Türkiye Dostluk Etkinlikleri kapsamında destek verdi. 15 Ocak akşamı, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen bu konserde 100 kişilik dev bir koro Beethoven 9. Senfoni'sini seslendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 00:50 Güncelleme: 18.01.2025 - 00:50
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        100 kişilik dev korodan 9. Senfoni
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        Dünya çapında tanınan Hollandalı şef Jurjen Hempel'in yönetiminde sahneye çıkan Olten Filarmoni Orkestrası, izleyicilere unutulmaz bir gece sundu. Konsere, Türk ve Hollandalı solist sanatçılara muhteşem bir koro eşlik etti ve seyircileri etkileyici performanslarıyla büyüledi.

        Konser programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operası ve Ludwig van Beethoven'ın ölümsüz eseri 9. Senfoni yer aldı. Bu unutulmaz eserler, 100 kişilik dev bir koro ve yetenekli solist sanatçıların yorumu ile hayat buldu. Hollandalı başarılı bariton Sef Thissen, soprano Pelin Türkçelik, tenor Muzaffer Soydan ve alto Ezgi Karakaya sahnede sergiledikleri başarılı performanslarla seyircilerden tam not aldı.

        Her konserinde sanatseverleri büyüleyen Olten Filarmoni Orkestrası, bu performansıyla da sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşatarak yılın ilk konserine damgasını vurdu. Olten Sanat Vakfı İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten, "Yeni yılda ilk konserimize gösterilen yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Orkestramızın konserlerini yakından takip eden tüm sanatseverlere gönülden teşekkür ederiz ve 19 Şubat 2025 tarihinde ilk kez ağırlayacağımız Signum Saksafon Quartet konserimize bekleriz" dedi.

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        #Olten Filarmoni Orkestrası
        #Beethoven
        #Mozart
        #konser
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