Önde gelen parekende uygulamalarından Hopi ile Fintek sektörü temsilcilerinden Param, gerçekleştirilen ortak bir toplantı ile 100 milyon dolar değerleme ile gerçekleştirdikleri yeni yatırımı duyurdular.

Toplantıya Boyner Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Param’ın Kurucu ve CEO’su Emin Can Yılmaz ve Hopi CEO’su Yalın Özcan katıldı.

"TEKNOLOJİYİ ODAĞA ALIYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Boyner Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, bundan 34 yıl önce Boyner’in Türkiye’ye ‘Çarşı Kart’ ve ‘Advantage Kart’ ile ‘Şimdi Al, Sonra Öde’ modelini getirdiğini hatırlatırken, “Devrim niteliği taşıyan uygulamaları sektöre kazandırmayı, yapılmayanı yapıp öncü olmayı her zaman kendimize ilke edindik. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Hopi de bu anlayışımızın bir sonucu oldu. Hopi ile perakendede bir icat yarattık. Ama geldiğimiz yerle hiçbir zaman yetinmedik. Teknolojiyi odağa alan yenilikçi bakış açısını Boyner Grup’un ve Hopi’nin en büyük gücü olarak gördük. Şimdi bu gücü, fintek ile bir araya getirerek, perakendede yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Anlaşmamız kapsamında Param, 100 milyon dolar değerleme üzerinden Hopi’ye yatırım yaptı” ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKÂ İLE KİŞİYE ÖZEL LİMİT ATANCAK"

Hopi ve Param arasındaki stratejik ortaklığın gerek kapsamı gerekse ortaya çıkaracağı sinerjiyle yeni bir döneme ışık tuttuğunu ifade eden Boyner, “Bu iş birliği sayesinde, yapay zekâ ile kişiye özel olarak atanan limitler çerçevesinde, kredi kartsız taksitli alışveriş yaklaşımını Türkiye’de yaygınlaştırırken, bunu da Hopi’nin 15 milyon kullanıcısından başlayarak gerçekleştireceğiz. Bu yeni ürünümüzü, 2 ay içerisinde Hopi üyesi perakendecilerde, müşterilerimizin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

GERİ DÖNMEME PAYI MAKSİMUM %2 İLE %8 ARASINDA ÖNGÖRÜLÜYOR

Param’ın Kurucu ve CEO’su Emin Can Yılmaz, "Kullanıcılar, özel kredi skoru ölçümü özelliğiyle alışveriş yapmak istedikleri sektörlerde kredi limitlerini öğrenerek işlem yapabiliyor, geri ödemeyi de kendilerine sunulan farklı yöntemlerden biriyle gerçekleştirebiliyor. Biz, öğrenciler dahil, kredi skoru olmayanlar üzerinden bir işlem hacmi planlıyor ve onları mikro kredilerle finansal sektöre dahil etme planı yapıyoruz. %2 gibi bir geri dönmeme oranı yakalarsak bu bizim için iyi olarak belirtilebilir. %8 ise maksimum ön görümüz" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK YATIRIMI SİBER GÜVENLİĞE YAPIYORUZ"

Emin Can Yılmaz siber güvenlik alanına da değinerek, "Finans konusunda bir iş yaparken en büyük önemi güvenliğe vermemiz gerekiyor. Son dönemde çok fazla kişisel veri çalınması ile ilgili haber duyuyoruz. Böyle bir şey asla yaşanmaz demek imkânsız ancak biz yaşanmaması için bütün çalışmaları yapıyoruz. Uymamız gereken regülasyonlar var ve burada verilen 3 ayda 1 sızma testi yapılması konusundaki zorunluluğu biz neredeyse 3 günde bir test yaparak geçiyoruz. Çünkü sürekli bir yenilik ile çalışıyoruz ve bunların güvenliğini sağlamamız gerekiyor. En çok parayı siber güvenlik alanındaki yatırımlarımıza harcıyoruz" dedi.

"HEDEF KULLANICI SAYISINI 18,5 MİLYONA ÇIKARTMAK"

Hopi’nin yol haritasındaki önemli büyüme alanlarından birinin fintek olduğuna değinen Hopi CEO’su Yalın Özcan: “Özellikle ödeme adımının da başka bir platforma ihtiyaç duymadan tamamlamasını sağlamak çok değerli. Param’la yaptığımız bu güç birliği ile kullanıcılarımızın bu ihtiyacına da yanıt vermiş olduk. Hopi’nin 15 milyonu aşkın kullanıcı dünyası ile Param’ın finansal hizmetler yetkinliğini bir araya getirerek sektör adına da güçlü bir iş ortaklığı ortaya koyduk. Hedefimiz yıl sonuna kadar kullanıcı sayımızı 18,5 milyona çıkartmak” ifadelerini kullanarak, uygulamanın güncellenmesinden sonra tamamen kişiye özel olarak kullanılacağını ve herkesin Hopi'sinin özel olacağını vurguladı.

"PARÇALI YATIRIM UYGULAMASI BAŞLAYACAK"

Bunun yanı sıra uygulamayı yatırım uygulaması haline dönüştürecek bir program üzerinde de çalıştıklarını vurgulayan Cem Boyner, "Yaz ayalarında yeni bir içeriği de tanıtmayı hedefliyoruz. Hopi üzerinden yatırım yapılabilecek. ABD Borsaları, BİST (Borsa İstanbul) veya kıymetli maden (Altın, gümüş) için parçalı yatırımlar yaparak kullanıcılar paralarının değerlerini koruyabilecekler. Bunun için bir aracı şirket ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağız" şeklinde konuştu.