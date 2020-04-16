1000 TL parası sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? soruları ihtiyaç sahiplerinin gündeminde. Daha önce PTT'lerde dağıtılan 1000 TL sosyal yardım parası, yaşanan yoğunluk nedeniyle bundan sonra evlerde dağıtıldı. 1000 TL sosyal yardım parası ile ilgili detaylar haberimizde.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

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SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım ödemeler 3 aşamada yapılacak. İlk aşaması yapıldı. Bakanlık tarafından daha önce yardım alan kişilere ödeme ulaştırıldı.

Sosyal yardımın ikinci aşamasında yine başvuru alınmayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili olarak vatandaşların herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını ve yardımların evlere götürülerek teslim edileceğini duyurmuştu.

3. aşama da ise başvurular alınacak. Bunun için de bir web sayfası oluşturuluyor ve açıklanacak tarihlerde e-devlet üzerinden talepler toplanmaya başlanacak. (Henüz duyuru yapılmadı)

BAŞVURULAR BURADAN YAPILACAK

SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?

Belirli kriterlere uyan kişilerin faydalanabileceği 1000 TL yardım, 2022 ve 3294 sayılı kanunlardan faydalanarak devletten sosyal destek alan 2 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kriterleri hakkında bilgi verilen ve 2 milyon 111 bin kişinin faydalanacağı 1000 TL sosyal yardım parası için şartlar arasında, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alma koşulu yer alacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.