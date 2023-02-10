103'üncü saatte Venüs'ün havlaması kurtardı!

AA

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler sonrası yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Antakya'daki enkazlarda çalışmalara devam ediliyor.

KÖPEK HAVLAMASI DUYULDU AA'da yer alan habere göre Atatürk Caddesi'ndeki 6 katlı binanın enkazında çalışan asker, polis, jandarma, UMKE ile yerli ve yabancı sivil kurtarma ekipleri, "Sesimi duyan var mı?" çağrısı yaptıkları yıkıntıların arasından köpek havlaması duydu. — Murat AĞIREL (@muratagirel) February 10, 2023 Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından, Ciner ve Şişecam ekiplerinin jandarma ile yürüttüğü kurtarma çalışmalarında Duygu adlı genç kadının enkazdan çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı

ÖNCE VENÜS SONRA SAHİBİ KURTULDU Bu noktaya yoğunlaşan ekipler, köpeği "Venüs" ve ardından isminin Duygu olduğu öğrenilen 35 yaşındaki kadını bulunduğu yerden aldı.