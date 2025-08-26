1071 Malazgirt Zaferi mesajları ve sözleri 2025: En güzel, anlamlı, resimli Malazgirt Zaferi mesajları ve Sultan Alparslan sözleri
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Dünya tarihine yön veren bu zafer için etkinlikler düzenleniyor. Sosyal medya platformlarında bugünün anlam ve önemini vurgulayan 1071 Malazgirt Zaferi mesajları ve sözleri paylaşmak isteyenler en güzel seçenekler için araştırmalara başladı. Ayrıca Malazgirt Zaferi tarihi de merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Malazgirt Zaferi ne zaman, nerede gerçekleşti? İşte en güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli Malazgirt Zaferi mesajları ve Sultan Alparslan sözleri...
Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de Bizans ordusuna karşı kazandığı Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlanıyor. Türklere Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağlayan bu zafer, hem siyasi hem de askeri sonuçlarıyla dünya tarihinin dönüm noktalarındın biri olarak değerlendiriliyor. Anadolu coğrafyasının Türk yurdu olmasını sağlayan bu zeferle ilgili olarak kutlama mesajları araştırılıyor. Biz de haberturk.com olarak kısa, uzun, en güzel, anlamlı, resimli 1071 Malazgirt Zaferi mesajları ve Sultan Alparslan sözlerini derledik. İşte, Malazgirt Zaferi tarihi ve kutlama mesajları.
MALAZGİRT ZAFERİ NEDİR?
Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir.
Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe" olarak bilinir.
MEYDAN MUHABERESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
26 Ağustos Cuma sabahı çadırından çıkan Alp Arslan Malazgirt'le Ahlat arasındaki Malazgirt ovasında, kendi ordugahının 7–8 km uzağında, ovaya yayılmış durumdaki düşman birliklerini gördü. Savaşı önlemek için imparatora elçiler göndererek Sultan barış teklifinde bulundu. İmparator, Sultanın bu önerisini ordusunun büyüklüğü karşısında bir korkaklık olarak yorumladı ve teklifi reddetti. Gelen elçileri soydaşlarını Hristiyan topluluğuna geçmelerine ikna etmek üzere ellerine birer haç tutuşturarak geri yolladı.
Düşman ordusunun büyüklüğünün kendi ordusundan daha büyük olduğunu gören Sultan Alp Arslan savaştan sağ çıkma ihtimalinin düşük olduğunu sezdi. Askerlerinin de hasımlarının sayı fazlalığı karşısında tedirginliğe düştüğünü fark eden Sultan bir Türk-İslam adeti olarak kefene benzeyen beyaz kıyafetler giydi. Atının da kuyruğunu bağlattı. Yanındakilere Şehit olduğu takdirde vurulduğu yere gömülmesini vasiyet etti. Komutanlarının savaş alanından kaçmayacağını anlayan askerlerin maneviyatı arttı. Askerlerinin Cuma namazına İmamlık eden Sultan atına binip ordusunun önüne çıkıp moral yükseltici ve maneviyat artırıcı kısa ve etkili bir konuşma yaptı. Allah'ın Kur'an'da zafer vadettiği ayetleri okudu. Şehitlik ve Gazilik makamlarına erişileneceğini söyledi. Tamamı Müslüman olan ve büyük çoğunluğu Türklerden oluşan Selçuklu ordusu savaş pozisyonuna geçti.
Bu sırada Bizans ordusunda dinsel ayinler yapılmakta ve Papazlar askerleri kutsamaktaydı. Romen Diyojen de bu savaşı kazanması durumunda (ki buna inancı tamdı) ününün ve saygınlığının artacağından emindi. Bizans'ın eski ihtişamlı günlerine döneceğini hayal ediyordu. En ihtişamlı zırhını giydi ve inci beyazı atına bindi. Ordusuna zafer durumunda büyük vaatlerde bulundu. Tanrı tarafından şeref, şan, onur ve kutsal savaş sevapları verileceğini duyurdu. Alp Arslan savaşı kaybetmesi durumunda her şeyini ve atalarından miras kalan Selçuklu devletini de kaybedeceğini çok iyi biliyordu. Romen Diyojen ise savaşı kaybetmesi halinde devletinin çok büyük güç, prestij ve toprak kaybedeceğini biliyordu. Her iki komutan da kaybetmeleri durumunda öleceklerinden emindi.
Romen Diyojen ordusunu geleneksel Bizans askerî kaidelerine göre düzenlemişti. Ortada birkaç sıra derinlikte çoğu zırhlı, piyade birlikleri ve bunların sağ ve sol kollarında süvari birlikleri yerleştirilmişti. Romen Diyojen merkeze; General Bryennios sol kanada ve Kapadokyalı General Alyattes ise sağ kanada komuta ediyordu. Bizans ordusunun gerisinde büyük bir rezerv bulunuyordu ve bu özellikle taşra eyaletlerinde nüfuzlu kişilerin özel ordularının mensuplarından oluşuyordu. Geri rezerv ordusunun komutanı olarak genç Andronikos Dukas seçilmişti. Romen Diyojen'in bu tercihi biraz şaşırtıcı idi çünkü bu genç komutan eski imparatorun yeğeni ve Caesar İoannis Dukas'ın oğlu olup, bu kişiler açıkça Romen Diyojen'in imparator olmasının aleyhindeydiler.
Savaş öğle saatlerinde Türk atlılarının toplu ok saldırısına geçmesiyle başladı. Türk ordusunun çok büyük çoğunluğu atlı birliklerden oluştuğundan ve neredeyse hepsinde de ok olduğundan bu saldırı Bizanslılarda önemli miktarda asker kaybına neden olmuştu. Ama yine de Bizans Ordusu saflarını bozmaksızın korudu. Bunun üzerine ordusuna yanıltıcı bir çekilme buyruğu veren Alp Arslan gerilerde gizlediği küçük birliklerinin tarafına doğru çekilmeye başladı. Bu gizlediği birlikler az miktarda organize olmuş askerlerden oluşuyordu. Türk ordusunun arka saflarında bir Hilal biçiminde yayılmışlardı. Türklerin hızlıca çekildiğini gören Romen Diyojen Türklerin saldırı gücünü yitirdiğini ve sayıca fazla olan Bizans ordusundan korktukları için kaçtıklarını düşündü. En baştan beri Türkleri yeneceğine inanmış imparator bu bozkır taktiğine kanıp kaçan Türkleri yakalamak için ordusuna Saldır buyruğu verdi. Çok az zırhları olduğu için hızlıca geri çekilebilen Türkler, zırh yığınına dönmüş Bizans süvarileri tarafından yakalanamayacak kadar hızlıydı. Ancak buna rağmen Bizans ordusu Türkleri kovalamaya başladı. Yan geçitlerde pusu kurmuş Türk okçuları tarafından ustaca vurulan ama buna aldırmayan Bizans ordusu saldırıya devam etti. Türkleri iyice kovalayıp yakalayamayan, üstüne bir de çok yorulan (üstlerindeki ağır zırhların etkisi büyüktü) Bizans ordusunun hızı durma noktasına geldi. Türkleri büyük bir hırsla kovalayan ve ordusunun yorulduğunu anlayamayan Romen Diyojen yine de takip etmeye çalıştı. Ancak bulundukları mevziden çok ileri gittiklerini ve çevreden saldıran Türk okçularını görüp kuşatıldığını çok geç zamanda anlayan Diyojen geri çekilme buyruğu verme ikilemindeydi. Tam da bu ikilemdeyken geri çekilen Türk süvarilerinin yönlerini tam Bizans ordusu üzerine geçip hücuma kalkmaları ve geri çekilme yollarının da Türkler tarafından kapatıldığını gören Diyojen paniğe kapılarak 'Çekil' buyruğu verdi. Ancak ordusu çevrelerindeki Türk hatlarını yarıncaya kadar yetişen Türk ordusunun ana kuvvetleri Bizans ordusunda tam bir panik başlattı. Kaçmaya kalkan generalleri görüp daha da paniğe kapılan Bizans askerleri en büyük savunma güçleri olan zırhlarını da atıp kaçmaya çalıştı. Bu sefer de ustaca kılıç kullanan Türk kuvvetleriyle eşit duruma düşüp büyük çoğunluğu yok oldu.
Türk Soyundan gelen Uzlar, Peçenekler ve Kıpçaklar; Afşin Bey, Artuk Bey, Kutalmışoğlu Süleyman Şah gibi Selçuklu komutanları tarafından verilen Türkçe emirlerden etkilenen bu süvari birlikleri de soydaşlarının yanına katılınca Bizans ordusu süvari gücünün önemli bir kısmını kaybetti. Sivas'ta soydaşlarına yaptıklarının acısını çıkartmak isteyen Ermeni askerleri her şeylerini bırakıp savaş alanından kaçınca Bizans ordusu için durumun vahameti arttı.
Ordusunu komuta etme olanağının kalmadığını gören Romen Diyojen yakın birlikleriyle kaçmaya kalktıysa da artık bunun imkânsız olduğunu gördü. Sonuçta tam bir bozgun havasına giren Bizans ordusunun büyük bölümü akşam hava kararıncaya kadar yok edildi. Kaçamayıp sağ kalanlar teslim oldular. İmparator omzundan yaralı olarak ele geçirildi.
Tüm dünya tarihi için büyük bir dönüm noktası niteliğinde olan bu savaş zafer kazanan komutan Alp Arslan'ın yenik İmparator IV. Romen Diyojen'le antlaşma yapmasıyla son buldu. İmparatoru bağışlayan ve ona iyi davranan Sultan antlaşmaya göre İmparatoru serbest bıraktı. Antlaşmaya göre imparator kendi fidyesi için 1.500.000 denarius, vergi olarak da her yıl 360.000 denarius ödeyecek; ayrıca Antakya, Urfa, Ahlat ve Malazgirt'i de Selçukluya bırakacaktı. Tokat'a kadar kendisine verilen Türk birliği eşliğinde Konstantinopolis'e doğru yola çıkan imparator Tokat'ta toplayabildiği 200.000 kadar denariusu kendisiyle birlikte gelen Türk birliğine verip Sultan'a doğru yola çıkardı. Tahta kendi yerine VII. Mikhail Dukas'ın çıktığını öğrendi.
Romen Diyojen ise geri dönmekte iken Anadolu'ya dağılmış ordunun kalanlarından derme çatma bir ordu düzenlemiş ve kendisini tahttan indirenlerin ordularına karşı iki çatışma yapmıştır. Her iki muharebede yenilerek Kilikya'da bir küçük bir kaleye çekildi. Orada teslim oldu; keşiş yapıldı; katır üzerinde Anadolu'dan geçirildi; gözlerine mil çekildi; Proti (Kinalıada)'daki manastıra kapatıldı ve orada birkaç gün içinde yaraları ve enfeksiyon nedeni ile öldü.
MALAZGİRT ZAFERİ SONUÇLARI
VII. Mikhail Dukas, Romanos Diyojen'in imzaladığı antlaşmanın geçersiz olduğunu ilan etti. Bunu haber alan Alparslan da ordusuna ve Türk Beylerine Anadolu'nun fethi emrini verdi. Bu emir doğrultusunda Türkler Anadolu'yu fethe başladılar. Bu saldırılar, sonu Haçlı Seferleri ve Osmanlı İmparatorluğu'na varacak bir tarihi süreci başlamıştır.
Bu savaş, Anadolu'nun Türklerin tam olarak eline geçmesi için, savaşçı olan Türklerin, eski Cihad Akınlarını tekrar başlatacağını gösteriyordu. Abbasiler döneminde biten bu akınlar, Avrupayı İslam tehdidinden kurtarmıştı. Ancak Anadolu'yu ele geçiren ve Hristiyan Avrupa ile Müslüman Ortadoğu arasında tampon bölge oluşturan Bizans devletinin çok büyük bir güç ve toprak kaybına neden olan Türkler, aradaki bu bölgeyi ele geçirerek Avrupa'ya başlayacak yeni akınların habercisi oluyordu. Ayrıca İslam dünyasında büyük bir birlik sağlamış olan Türkler bu birlikteliği Hristiyan Avrupa'ya karşı kullanacaktı. Bütün İslam dünyasının Türklerin önderliğinde Avrupa'ya akın başlatmalarını önceden gören Papa, önlem olarak Haçlı Seferlerini başlatacak ve bu da kısmi olarak işe yarayacaktı. Ancak yine de Türklerin Avrupa'ya yaptığı akınları durduramayacaktı. Malazgirt savaşı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan ilk savaş olarak kayıtlara geçti.
MALAZGİRT ZAFERİ MESAJLARI
Malazgirt Zaferi’nin ve Büyük Taarruz’un yıl dönümünde, Anadolu’yu bize yurt yapanları, Sultan Alparslan’ı; ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.
Anadolu'nun kapılarını milletimize ebediyen açan Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Sultan Alparslan başta olmak üzere kahraman ecdadımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz.
Malazgirt Zaferi inanç ve azimle yazılan kahramanlık destanıdır.Tarihe yön veren büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve kahraman ordusunu rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.
Kutlu Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü ve şanlı Büyük Taarruz’un 102. yılını kutluyor, Sultan Alparslan ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi saygı, sevgi, minnet ve rahmet ile anıyoruz.
26 Ağustos 1071'de Malazgirt'te kazandığı zaferle nice zaferlerin önünü açan Selçuklu Sultanı Alparslan’ı ve onun kahraman ordusunu saygı ve rahmetle anıyoruz.
26 Ağustos 1071’de Anadolu’nun kapılarını Türklere sonsuza kadar açan Malazgirt Zaferi, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu büyük bir kahramanlıkla dünyaya anlattığımız Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıl dönümleri kutlu olsun.
954 yıl önce bugün, Malazgirt Zaferi ile Anadolu Türklerin ebedi vatanı oldu.
Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlu olsun!Anadolu coğrafyasını bize ebedi yurt kılan Sultan Alparslan ve kahraman askerlerimizi rahmetle anıyorum.
Anadolu coğrafyasını bize ebedi yurt kılan Sultan Alparslan ve kahraman askerlerimizi rahmetle anıyorum.
Anadolu topraklarını vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde, bu şanlı tarihin gururunu ve onurunu yüreklerimizde taşıyoruz. Ecdadımızın inancı ve mücadelesi sayesinde bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, zaferimizi coşkuyla kutluyoruz.
Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde, milletimizin kahramanlık destanını bir kez daha yad ediyoruz. Bu büyük zafer, bizlere cesaret, kararlılık ve vatan sevgisinin en güzel örneğini sunmaktadır. Atalarımızın bıraktığı mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur. Zaferimiz kutlu olsun!
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde, atalarımızın destansı mücadelesini ve büyük zaferini gururla anıyoruz. Bu kutlu gün, milletimizin azmini, kararlılığını ve birlik ruhunu yansıtan en önemli dönüm noktalarından biridir. Ecdadımızın mirasını yaşatarak geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Zaferimiz kutlu olsun!
954 yıl önce bugün, Sultan Alparslan'ın önderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi, Anadolu'nun kapılarını Türk milletine sonsuza dek açtı. Bu büyük zaferin yıl dönümünde, ecdadımızın cesaretini ve fedakarlığını saygıyla anıyor, onların bıraktığı mirası gururla taşıyoruz. Ruhları şad olsun, zaferimiz kutlu olsun!
Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında, tarihe altın harflerle yazılan bu büyük destanı bir kez daha hatırlıyoruz. Sultan Alparslan ve kahraman ordusunun gösterdiği kahramanlık, bugün de bizlere ilham vermeye devam ediyor. Bu anlamlı günde, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz. Nice zaferlere!