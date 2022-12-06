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Haberler Gündem 3. Sayfa 11 ay önce öldürülen kadının katili kayınbirader çıktı
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Şanlıurfa'da öldürülen kadının katil zanlısı tanıdık çıktı! 11 ay sonra yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 19 Ocak'ta Nesibe A.'nın evinde öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmada polis zanlıyı tespit etti. Kadını kayınbiraderi çıkan cinayet zanlısı, saklandığı adreste operasyonla yakalandı

11 ay önce öldürülen kadının katili kayınbirader çıktı
11 ay önce öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
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AA

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, yengesini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Süleyman Şah Mahallesi'nde Nesibe A.'ya (27) ait evden 19 Ocak'ta silah sesi duyulması üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 5 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının eşinin de 6 yıl önce öldürüldüğü öğrenildi.

POLİS SAKLANDIĞI ARRESTE YAKALADI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesibe A.'nın evinde öldürülmesine ilişkin yürüttükleri çalışmada, cinayet zanlısının kimliğini tespit etti. Polis daha sonra, kadının kayınbiraderi olduğu belirlenen zanlı S.A.'nın (36) saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla S.A.'yı gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

*Fotoğraflar: DHA

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