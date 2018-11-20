Kaza, geçen 20 Ocak'ta Eskişehir- Bozüyük karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa Uludağ'a geziye gidenleri taşıyan 'Kartallar Gezi Eş Dost Turizm Acentesi'ne ait otobüs, Eskişehir kent merkezini geçtikten hemen sonra yol kenarındaki ağaca çarptı.

DHA'nın haberine göre kazada, otobüste bulunan 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Kazadan hafif yaralı kurtulan ve polis tarafından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Muhsin Özer, sevk edildiği adliyede tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

'VİCDANIM RAHAT DEĞİL'

Olayla ilgili 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen son duruşmasında, tutuklu otobüs sürücüsü Muhsin Özer, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanık Muhsin Özer, "Vicdanım rahat değil. Kazaya teknik arıza neden oldu" dedi.

Mahkeme heyeti, savcının 22,5 yıl hapsini istediği sanık Muhsin Özer'i, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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