GENEL AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylül ayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve infaz sisteminde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine daha önce bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatmıştı.

11. Yargı Paketi'yle toplumsal huzur ve güvenliği bozmaya yönelik suçların yaptırımının daha da netleştirilmesini amaçlayacaklarını belirten Bakan Tunç, "Meskun mahalde silah atanın cezası 1 yıldan 5 yıla kadar ceza öngören taslağımızı Meclis'e sunduk. Bu taslak komisyondan geçti. Kurusıkı da buna dahil düğünlerde, nişanlarda silah atılıyor, oralarda eğer silah atılmışsa yarı oranında arttırılması söz konusu." bilgisini paylaşmıştı.

Trafikte yol kesme, ulaşım araçlarını engelleme konularında da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören düzenlemenin TBMM'de olduğunu aktaran Bakan Tunç, bunların yanı sıra bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis konularında da düzenlemelerin yasalaşması gerektiğini ifade etmişti.

Bakan Yılmaz Tunç, "İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil." demişti.