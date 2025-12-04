11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda

Teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, yargı paketlerinin halen çözülemeyen sorunların olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen düzenlemenin kapsamına 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenlerin de dahil edileceğini hatırlatan Olgun, kadına yönelik şiddet ve cinsel suçların kapsam dışında bırakılmasını istedi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, 11. Yargı Paketi'yle büyük bir beklenti oluşturulduğunu ancak teklifin beklentileri karşılamadığını söyledi.

Bugüne kadar 10 Yargı Paketi'nin yasalaştığını anımsatan Ayan, iktidarın muhalefetin önerisini dikkate almadığını, kanun tekliflerinin hiçbir değişiklik yapılmadan kabul edildiğini ileri sürdü.

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, yargıya güvenilmediğini iddia etti.

Teklifin 12 kanunda değişiklik öngördüğünü hatırlatan Coşar, teklifte başka komisyonların görev alanına giren düzenlemelerin bulunduğunu dile getirdi.

Coşar, 11. Yargı Paketi'nin "torba kanun teklifi" niteliğinde olduğunu ifade ederek, kadına şiddet ile cinsel saldırı suçlarının hükümlülerinin, depremlerde hayatını kaybedenlerden sorumlu olanların teklifteki Kovid-19 düzenlemesinin kapsamının dışında bırakılmasını önerdi.

Teklifte, avukatların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemenin "belirsiz" olduğunu söyleyen Coşar, esnaf ve sanatkarla ilgili hükümlerin tekliften çıkarılması gerektiğini söyledi. Coşar, "Kanun teklifindeki birçok maddede belirsiz ifadeler var. Şimdiye kadar getirilen yargı paketleri gibi bu yargı paketinde de Anayasaya aykırılıklar bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 11. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerin geniş mutabakatla kapsayıcı hale getirildiğini ifade etti. Trafikte huzuru bozan olaylarla karşı karşıya kalındığının altını çizen Öztürk, teklifle, araçların hareketini engellemeye yönelik eylemlerde bulunanlara verilecek cezaların artırılacağını anımsattı. Düğün, nişan, asker uğurlaması, maç kutlaması gibi sevinç alanlarında silahla havaya ateş edilmesinin vicdanları yaraladığını vurgulayan Öztürk, bu konuda teklifte önemli düzenlemeler yer aldığını söyledi. Öztürk, organize suç örgütlerinin ve terör yapılarının çocukları suçta araç olarak kullandığına dikkati çekerek, "Teklifin kritik bir yönü de çocukların suçta araç olarak kullanılmasının önlenmesidir. Çocuğu suç örgütlerinin hedefinden çıkaran her düzenlemeyi sonuna kadar destekliyoruz. MHP olarak kanun teklifini destekliyoruz." dedi.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 11. Yargı Paketi'nin büyük beklenti oluşturduğunu ancak teklifteki hükümlerin bu beklentiyi karşılamadığını belirtti. Vatandaşların "reform" ifadesini duymak istemediğini savunan Şahin, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda adım atılması gerektiğini söyledi. Şahin, şiddet içeren suçların cezalarının artırılmasını doğru bulduklarını kaydederek, "Trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı suçların cezalarının artırılması öngörülmektedir. Bunları desteklediğimizi ifade etmek isteriz." şeklinde konuştu. Teklifle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, teklifin 4'üncü ile 10'uncu maddeleri arasında avukatlara yönelik disiplin hükümlerinin yer aldığını hatırlattı. Avukatlık mesleğinin sorunları ve çözüm önerilerinin Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer aldığını gördüklerini aktaran Sağkan, "Umut ediyorum, bu yasama döneminde kanun teklifleriyle 2026'da mesleğimizin hem ekonomik hem de niteliksel anlamda yaşadığı sorunların çözümüne dair önemli yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir. Bunun için Meclis çatısı altında kıymetli adımlar atılacağına hiç şüphemiz bulunmuyor." ifadelerini kullandı.